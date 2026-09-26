萬安旋風對決洋流！藍綠陣營路口列隊 蔣萬安回防本命區與沈伯洋拚人氣

台北市長蔣萬安與民進黨對手沈伯洋今晚再度出席中山區中庄仔福德宮活動引關注，兩人雖未同框，但都吸引大批支持者力挺，上演「萬安旋風」對決「洋流」戲碼。廟方兩邊都不得罪，分別祝福沈當選，也祝蔣連任、甚至步步高升選總統。

中庄仔福德宮今晚舉行福德正神聖誕千秋晚宴，席開逾百桌；該宮廟所在的中山區偏綠，甚至可說是王世堅的地盤，但中山區又是蔣萬安的本命區，被視為藍綠兵家必爭之地。

廟方舞台跑馬燈同步顯示，「歡迎台北市長蔣萬安蒞臨本宮參香」、「歡迎台北市長沈伯洋候選人蒞臨本宮參香」等語。

晚間6時許，藍綠陣營在路口列隊，頗有隔空較勁的意味。不少國民黨支持者聚集在藍營議員柳采葳的服務處，這也是蔣的「起家厝」立委服務處，現場氣氛熱絡。

沈伯洋於晚間7時左右抵達，不只大批群眾簇擁，熱情的支持者更伸手希望能和沈握到手，但現場太過擁擠，沈只能以擊掌回應大家的熱情；儘管沈伯洋進入中庄仔福德宮參拜，「洋流」仍在外頭等待而未散去。現場「沈伯洋 凍蒜」、「台北的市長 沈伯洋」呼喊聲不絕於耳，也有支持者以尖叫聲歡迎他的到來。

中庄仔福德宮董事長林春裕與沈伯洋、綠營4位議員參選人同台；林特別說，王世堅有交代要挺沈伯洋，沈伯洋若當選，每年都要回來中庄仔福德宮，不要像蔣市長，立委時每次都來，有次沒來就特別致電來請假，自從他當台北市長，自己連年邀請但都沒來，要選舉，等下說要來。

沈伯洋說，「洋流」流進福德宮，也提醒雖然大家政治立場不同，選舉期間，大家想要守護台北的心，對於人民來講是殊途而至，待會蔣市長和其他朋友來時，大家要保持風度，「我們是溫暖的洋流」。

蔣萬安約晚間7時30分抵達，一下車，群眾高喊「蔣萬安、凍蒜」、揮舞小旗子，他的雙手也沒閒著，緊緊握實每隻支持者的手，甚至主動幫民眾拿手機一起自拍。

沈伯洋逐桌敬酒時，蔣萬安正入內參拜，當時林春裕請福德正神祝福蔣連任，他也說「咱的市長蔣萬安終於回來了」，蔣萬安是在地的，當立委的服務處在後面，每年都會回來，有一年親自打電話跟他請假，但當市長邀請3次沒來也沒請假。

蔣萬安致詞時特別以台語向林歹勢，這兩年真的很忙碌，全北市很多建設需要關心、推動，但強調中山區是他的起家厝，過去立委服務處就在隔壁巷，是大家的好厝邊，「讓我繼續為大家打拚好不好？」台下高喊好。

林春裕不只送上甘蔗給沈伯洋，也準備一支給蔣萬安，不僅預祝他連任，也祝福「未來步步高升讓他選總統」。

台北巿長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋，晚上先後出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，兩人受到各自民眾的熱烈歡迎。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安今晚出席中庄仔福德宮晚宴，也強調中山區是他的起家厝，「讓我繼續為大家打拚好不好？」台下高喊好。記者楊正海／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今晚出席中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，大批支持者早早在場等候。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安今晚出席中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，大批支持者早早在場等候。記者楊正海／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今晚出席中庄仔福德宮晚宴，受到熱情支持者歡情。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安今晚出席中庄仔福德宮晚宴，支持者聚集在藍營議員柳采葳的服務處，這也是蔣的「起家厝」立委服務處。記者楊正海／攝影

台北市中庄仔福德宮董事長林春裕（左二）送上甘蔗給民進黨台北市長參選人沈伯洋，祝福當選。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安今晚出席中庄仔福德宮晚宴，逐桌敬酒，在現場待超過一小時。記者楊正海／攝影