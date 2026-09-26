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影／蔣萬安、沈伯洋同場不同台 福德正神前都高呼凍蒜、連任

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台北巿長蔣萬安（中）與民進黨台北市長參選人沈伯洋，晚上先後出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，兩人也各自向信眾致意拜票。記者黃義書／攝影
台北巿長蔣萬安（中）與民進黨台北市長參選人沈伯洋，晚上先後出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，兩人也各自向信眾致意拜票。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋，晚上先後出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，晚宴席開逾百桌吸引千人參與。雙方支持分站左右兩邊馬路等候蔣萬安與沈伯洋進場。

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晚間七點的晚宴，沈伯洋支持的民眾，六點不到就開始排隊，出現人潮；比參加晚宴的信眾還早到，排隊等待簽名。而蔣萬安的支持民眾則表現組織動員的力量，參與民眾服裝整齊，加上旗幟、燈飾整齊，羅列一行，展現加油的氣勢。

沈伯洋先抵達，參拜、致詞，並向民眾一桌桌拜票；蔣萬安隨後抵達，沈伯洋尚在拜票，兩人同場、不同台，並末碰面。兩人都在廟方、與支持者的高喊中高呼沈伯洋凍蒜、蔣萬安連任。

台北巿長蔣萬安（中）與民進黨台北市長參選人沈伯洋，晚上先後出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，在廟方的帶領下高呼蔣萬安連任。記者黃義書／攝影
台北巿長蔣萬安（中）與民進黨台北市長參選人沈伯洋，晚上先後出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，在廟方的帶領下高呼蔣萬安連任。記者黃義書／攝影

台北巿長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋（前左二），晚上先後出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，兩人先後參拜。記者黃義書／攝影
台北巿長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋（前左二），晚上先後出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，兩人先後參拜。記者黃義書／攝影

台北巿長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋（中），晚上先後出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，兩人受到各自民眾的熱烈歡迎。記者黃義書／攝影
台北巿長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋（中），晚上先後出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，兩人受到各自民眾的熱烈歡迎。記者黃義書／攝影

台北巿長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋（左三），晚上先後出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，在廟方的帶領下高呼沈伯洋凍蒜。記者黃義書／攝影
台北巿長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋（左三），晚上先後出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，在廟方的帶領下高呼沈伯洋凍蒜。記者黃義書／攝影

台北巿長蔣萬安（前右二）與民進黨台北市長參選人沈伯洋，晚上先後出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，兩人先後參拜。記者黃義書／攝影
台北巿長蔣萬安（前右二）與民進黨台北市長參選人沈伯洋，晚上先後出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，兩人先後參拜。記者黃義書／攝影

2026九合一選舉 沈伯洋 蔣萬安 台北市選舉

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