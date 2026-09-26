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影／蔣萬安、沈伯洋同場不同台 福德正神前都高呼凍蒜、連任
台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋，晚上先後出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，晚宴席開逾百桌吸引千人參與。雙方支持分站左右兩邊馬路等候蔣萬安與沈伯洋進場。
晚間七點的晚宴，沈伯洋支持的民眾，六點不到就開始排隊，出現人潮；比參加晚宴的信眾還早到，排隊等待簽名。而蔣萬安的支持民眾則表現組織動員的力量，參與民眾服裝整齊，加上旗幟、燈飾整齊，羅列一行，展現加油的氣勢。
沈伯洋先抵達，參拜、致詞，並向民眾一桌桌拜票；蔣萬安隨後抵達，沈伯洋尚在拜票，兩人同場、不同台，並末碰面。兩人都在廟方、與支持者的高喊中高呼沈伯洋凍蒜、蔣萬安連任。
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