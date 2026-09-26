綠攻擊李四川競選海報違反行政中立 藍批：蘇巧慧才是慣犯

新北選戰膠著，國民黨新北市長參選人李四川宣傳海報張貼在深坑市民活動中心外，遭民進黨議員陳乃瑜質疑恐違反行政中立。國民黨新北市議員參選人何元楷表示，深坑區公所已說明相關場地事前已完成申請及繳費，該海報為活動指引使用，目前因非活動借用時段已全數撤除。何元楷指蘇巧慧曾被質疑提前獲取交通部訊息、搶割新北市府政績，更曾在市政行程中公然發放競選文宣又屢勸不聽，「蘇巧慧才是違反行政中立慣犯」。

何元楷表示，蘇巧慧參選以來一再發生「違反行政中立爭議」，從中央部會資訊到市政活動現場，爭議一次又一次，「民進黨與其拿著一張已經撤除的活動指引海報大作文章，不如先把蘇巧慧一路以來的違反行政中立爭議說清楚。」

何元楷指出，第一件就是捷運三鶯線，交通部6月23日正式核准三鶯線營運，公文受文者是新北市政府，但新北市府尚未正式對外公布，蘇巧慧就搶先在臉書宣布消息，引發外界質疑為何民進黨候選人能比營運單位更早取得中央資訊？蘇巧慧事後更親口表示，自己有要求交通部「有任何進度要第一時間回報」，難道這是自爆施壓政府機關？還是自證交通部有洩漏消息給蘇巧慧、違反行政中立？

何元楷表示，第二件則發生在新北市客家文化園區，蘇巧慧團隊被目擊身穿競選背心、進入市政活動場合進行競選宣傳，無視新北市長侯友宜親自出席活動，也無視園區禁止政治活動的規定，面對市府人員多次勸阻更是理都不理，公然把侯友宜市長、市府團隊及行政中立踩在腳底。

何元楷痛批，一張活動指引海報，國民黨地方黨部發現爭議就立即撤除；反觀蘇巧慧，從中央部會資訊到市政活動場合，行政中立爭議卻一再發生，請民進黨要攻擊李四川之前，先問問蘇巧慧，為什麼可以先得到交通部通知？為什麼要違規政治宣傳？「蘇巧慧如果真的重視行政中立，就請先把自己一路以來的爭議，一件一件向新北市民說清楚。」