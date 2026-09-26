霧峰聽爵士、吃美食 何欣純拋「六星新屯區」政見：打造台中版松菸

民進黨台中市長參選人何欣純今參加「2026霧峰盛典霧峰美食節暨秋夜爵醒祭」，支持在地音樂與文化活動。何欣純現場拋「六星新屯區」政見，強調未來當選市長後，將大力支持在霧峰持續辦活動，並打造屯區「台中版松菸」文創園區，為青年創業、藝文團體提供舞台。

今年邁入第三屆的「秋夜爵醒祭」，由台中中西爵士大樂團主辦、台中市霧峰文化觀光協會聯合共辦，連二日免費開放民眾參與。何欣純指出，她一直支持這項活動，從過去的蜜克羅莊園場地，到如今移師立法院民主議政園區民主草坪，都希望音樂能在屯區霧峰扎根、持續辦下去，讓更多人透過活動認識、喜歡屯區霧峰。

何欣純強調，霧峰富含歷史文化底蘊，屯區除了製造業與中小微企業的深厚基礎，也有豐富的文化資產及青年創意，她承諾，未來將大力支持青年創業，讓年輕人能在家鄉發揮所長、逐夢圓夢。

何欣純表示，她是屯區女兒，提出「六星新屯區」政策，其中「青年創意大進擊」就是要推動大里菸葉廠修復活化，打造「台中版松菸」的文創園區空間，保留歷史建築特色，結合文化創意、藝文展演、青年創業基地及共享空間，成為屬於市民的文化休閒場所，為老空間帶來新的活力生命。

何欣純強調，期待屯區的文化與創意被更多人看見，未來將發揮屯區的「創新軟實力」，串聯霧峰林家、光復新村、霧峰農會酒莊、民生故事館及立法院民主議政園區等資源，結合在地歷史、音樂與農業特色，帶動文化觀光發展；打造青年共享的創業展演空間，都要讓年輕人的想法有機會實現，與鄉親一起豐富家鄉生活、打造六星新屯區。