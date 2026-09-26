快訊

亞運棒球Live／拚晉級金牌戰中華隊打線出爐 徐翔聖先發抗日

再連凍！中油宣布下周油價凍漲 累計擴大吸收規模達240億元

亞運桌球／林昀儒拍落香港新星保底銅牌 生涯首面亞運男單獎牌入袋

聽新聞
0:00 / 0:00

台北市長選戰升溫…藍營人士憂心「洋流」 蔣萬安：選舉競爭不大意

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台北市長蔣萬安今天表示，選舉確實非常競爭，也非常的激烈，那他來講，就是戒慎恐懼、戰戰兢兢、毫不大意、如履薄冰。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安今天表示，選舉確實非常競爭，也非常的激烈，那他來講，就是戒慎恐懼、戰戰兢兢、毫不大意、如履薄冰。記者邱德祥／攝影

台北市長選戰升溫，藍營人士憂心「洋流」，也有人認為反而有助於市長蔣萬安的選情，因為可能會提高支持者的投票率。台北市長蔣萬安今天表示，選舉確實非常競爭，也非常的激烈，那他來講，就是戒慎恐懼、戰戰兢兢、毫不大意、如履薄冰。

2026九合一選舉

蔣萬安今出席台北市商圈嘉年華台北生活祭開幕記者會，對於台北市議員秦慧珠分析，蔣的得票率可以拿到55％，但並不會超過時任市長馬英九的天花板，自己怎麼看這樣的分析？蔣萬安說，其實在很多活動都有碰到秦慧珠，都會交換意見、保持溝通，而各項的分析、數據都會參考，選情確實非常的激烈，他會戒慎恐懼、戰戰兢兢、如履薄冰。

對自己是否有感受到支持者在緊張？蔣萬安希望所有支持台北市市府，以及台北隊在這過去4年推動各項讓台北市持續進步的市政建設，繼續給予支持。對於競選辦公室的成立和運作？蔣萬安說，關於選舉「我們都有既定的節奏」，連假過後有確切的消息就會跟大家說。

台北市長蔣萬安（中）下午出席北市商圈嘉年華，和商圈理事長一起主持揭幕式。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（中）下午出席北市商圈嘉年華，和商圈理事長一起主持揭幕式。記者邱德祥／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「洋流」吹起刺激蔣萬安危機感？沈伯洋：蔣選情穩定領先

影／藍評「洋流」反助蔣萬安 沈伯洋自認挑戰者全力拚

國民黨固本動員拚催投票率 10月啟動大型造勢為選戰加溫

影／「洋流」衝擊藍北北基桃？朱立倫：一時的流最多造成短暫效應

相關新聞

「洋流」反而助攻選情？ 蔣萬安坦言戒慎恐懼：毫不大意、如履薄冰

台北市長選戰升溫，藍營人士認為「洋流」反而有助於市長蔣萬安的選情，並提高藍營支持者的投票率。對此，蔣萬安下午受訪指出，現在選舉確實非常競爭，也非常地激烈。那對我來講，我就是戒慎恐懼、戰戰兢兢、毫不大意、如履薄冰

蔣萬安立院簡介改了遭質疑假學歷？北市府曝真相：立法院更新正確翻譯

北市選戰升溫，台北市長蔣萬安被綠爆出在立院的簡歷，突然被修改，學歷從SJD變JD。北市府上午回擊，中文學歷資料始終都正確，相關英文資訊，感謝立法院隨即更新為正確翻譯。

竹北藍白合破局⋯柯文哲嘆兩黨主席不善後很奇怪 黃國昌回應了

竹北藍白合破局，支持者擔憂效應外溢，台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天說「兩黨主席至今不善後，他覺得很奇怪」。黃國昌說「竹北的事情留在竹北處理」，與其他藍營縣市首長參選人目前合作沒有出現太大問題。

民進黨估縣市長保5再拚5縣市藍天變綠地 新北選情捲成麻花「關鍵中的關鍵」

九合一選舉倒數2個月，縣市長選情白熱化。熟悉選情的民進黨人士評估，民進黨除了要守住執政的屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣及...

「洋流」加持基隆綠選情？童子瑋：基隆感受劇烈洋流現象有信心翻轉

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天參加大德廟遶境活動，整個七堵區鑼鼓喧天，有舞龍、舞獅十分熱鬧。被問到基隆選情有沒有受到台北市的「洋流」影響，童子瑋說，北北基是共同生活圈，基隆已有感受到劇烈的洋流現象，民心思變，他很有信心翻轉選情。

影／藍白合新竹縣破局 朱立倫籲多看看謝國樑「基隆怎麼做新竹也可以」

藍白合在新竹縣、竹北市整合破局，國民黨前主席朱立倫今天陪同基隆市長謝國樑到七堵南興市場掃街拜票時，媒體詢問新竹藍白合分裂，是否外溢到其他縣市？朱立倫說，「講到這個大家當然覺得很難過」，新竹只要大家再努力一點，一定可以把種種紛爭化解掉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。