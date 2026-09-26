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影／藍白合新竹縣破局 朱立倫籲多看看謝國樑「基隆怎麼做新竹也可以」
藍白合在新竹縣、竹北市整合破局，國民黨前主席朱立倫今天陪同基隆市長謝國樑到七堵南興市場掃街拜票時，媒體詢問新竹藍白合分裂，是否外溢到其他縣市？朱立倫說，「講到這個大家當然覺得很難過」，新竹只要大家再努力一點，一定可以把種種紛爭化解掉。
朱立倫今天上午陪同謝國樑到七堵南興市場掃街拜票，媒體詢問新竹藍白合分裂，是否外溢到其他縣市？朱立倫說，講到這個大家當然覺得很難過，謝國樑是最好的典範，國樑就是多一份包容、多一份愛心，少一份衝突，很多的問題就能化解掉。
朱立倫還表示，新竹只要大家再努力一點，一定可以把種種紛爭化解掉，大家多看看謝國樑吧，「基隆怎麼做，我相信新竹也可以怎麼做。」
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