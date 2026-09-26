竹北藍白合破局⋯柯文哲嘆兩黨主席不善後很奇怪 黃國昌回應了

竹北藍白合破局，支持者擔憂效應外溢，台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天說「兩黨主席至今不善後，他覺得很奇怪」。黃國昌說「竹北的事情留在竹北處理」，與其他藍營縣市首長參選人目前合作沒有出現太大問題。

柯文哲今天上午到宜蘭與陳琬惠共同陪黨籍參選人掃街，媒體詢問竹北破局效應是否可能外擴到宜蘭？柯以管理學「黑天鵝與灰犀牛」理論說，竹北藍白合破局是黑天鵝，事先沒想到，但是破局後大家都不處理，「這才是灰犀牛」。

柯文哲還說，同樣的話已講7、8次，發生他沒有怪誰，但兩黨主席總要去談一下怎麼善後，「到現在都不善後，我就覺得太奇怪了。」

黃國昌下午在花蓮被問到此事，表示竹北的事情就留在竹北處理，台灣民眾黨是信守承諾說到做到的政黨，與其他縣長的中國國民黨首長參選人，目前為止保持非常順暢且愉快的溝通，合作沒有出現太大問題。

黃表示，他和藍營新北市長參選人李四川的溝通一直很好，雙方在新北市合作很愉快，他明天也會到宜蘭參加藍營縣長參選人吳宗憲的造勢大會，幫吳宗憲加油。

對於柯文哲昨天在新竹縣輔選時與綠營縣長參選人鄭朝方握手寒喧，黃國昌說，活動遇到他黨縣長參選人，對方友善來打招呼，當然以禮相待，外界不需要做太多政治聯想。

黃國昌說，對於新竹縣選舉，民眾黨就是自己努力，目標非常明確，要讓民眾黨新竹縣所有小雞全部進入縣議會，也讓黨籍竹北市長參選人邱臣遠高票當選。