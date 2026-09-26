穿綠色就可占便宜？朱政騏諷：歡迎民進黨參選人換上綠色服裝

民進黨前立委助理朱政騏遭開除黨籍，民進黨北市黨部認為他在選舉文宣上，仍有使用民進黨黨徽或可能使選民誤認其受民進黨提名，已寄出存證信函要求即刻停止。對此，朱政騏今反諷，歡迎民進黨參選人換上綠色的服裝。

民進黨北市黨部日前指出，先前接獲民眾反映並查證後，發現無黨籍候選人朱政騏的宣傳車、團隊背心、競選看板、布條及文宣等廣告物，仍有使用民進黨黨徽或可能使選民誤認其受民進黨提名的情形。

民進黨北市黨部透露，已寄出存證信函，要求朱政騏即刻停止以任何方式宣稱或表彰受民進黨提名，並撤除相關廣告物。北市黨部表示，若經正式通知後仍未改善，市黨部將委請律師採取法律行動。

朱政騏今指出，對於他與民進黨台北市長參選人沈伯洋合掛看板，以及使用該黨黨徽與競選服裝顏色問題，他與沈伯洋合體的看板，是今年8月初上刊，目前沒有接到任何關於那個看板需要調整的通知。

他說，請民進黨的議員參選人以大局為重，多一個人表態支持沈伯洋，綠營就多一份力量。抑或是吳沛憶主委認為沒有民進黨黨證的候選人，就不應該表態支持沈伯洋？

朱政騏指出，他沒有收到市黨部的存證信函，也很好奇到底違反了中華民國的哪一條法律？他穿這身綠色背心，已經十多年，每次參選都是如此，如果民進黨的參選人認為穿綠色就可以占便宜，那麼歡迎他們也換上綠色的服裝。

他說，自己在民進黨最艱困的2008年入黨，在基層打拚十多年，這才是支持者無法抹滅的印象，而不是一個黨徽。請問現在掛著黨徽的參選人，難道每一位都對民進黨有貢獻嗎？