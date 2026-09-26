張峻邀季連成任防災顧問 游淑貞、魏嘉賢市場及部落拜票

花蓮縣長參選人們把握假期，無黨籍張峻趁鏟子超人感恩活動，邀政委季連成擔任防災顧問；國民黨游淑貞與民眾黨主席黃國昌市場「巧遇」互相拉票。無黨籍魏嘉賢到訪原民部落，爭取支持。

中秋連假，花蓮縣議會在光復鄉舉行光復感恩節活動，感謝鏟子超人們協助光復重建，議長張峻會中以花蓮改革治理聯盟發起人名義，聘行政院政務委員季連成擔任防災韌性總顧問。

季連成表示，無給職擔任防災總顧問，未來若張峻當選花蓮縣長，仍會是花蓮縣的防災總顧問，台灣的防災工作是世界首屈一指，承諾今生今世會為花蓮、為光復貢獻精力與專業。

游淑貞今天上午到花蓮仁里市場拜票，巧遇民眾黨主席黃國昌為黨籍參選人拉票，雙方相互握手致意，互相加油。游淑貞表示，展現縣長級「藍白合」的訊號。

游淑貞說，政黨可以有不同主張，但人民對好生活的期待是一樣，民眾黨提出的政策建議，只要符合花蓮需要都願意傾聽、研究，依縣政條件納入推動，在重大公共議題尋找最大交集。

魏嘉賢今天到萬榮鄉西林村支亞干部落，參加太魯閣族感恩祭（Mgay Bari）。返鄉族人向他聊到交通政策，對於「交通行動金」表達支持，能減輕返鄉車錢負擔，長輩也說，孩子回家方便，就能經常見面。

魏嘉賢說，透過部落拜訪，與民眾交流「未來存摺」各面向的政見規劃，聽取民眾意見，接下來會繼續提出讓民眾有感的政策。