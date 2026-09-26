台中版松菸？拋「六星新屯區」政策 何欣純承諾：打造屯區文創空間

民進黨台中市長參選人何欣純今天參加「2026霧峰盛典霧峰美食節暨秋夜爵醒祭」，支持在地音樂與文化活動。何欣純承諾未來當選市長後，將大力支持活動持續在霧峰舉辦，並推動打造屯區「台中版松菸」的文創園區空間，讓青年有創業的空間、藝文團體有展演舞台，為屯區帶來更多活力。

何欣純指出，自己是屯區女兒，「六星新屯區」政策，其中「青年創意大進擊」就是要推動大里菸葉廠修復活化，打造「台中版松菸」的文創園區空間，保留歷史建築特色，結合文化創意、藝文展演、青年創業基地及共享空間，成為屬於市民的文化休閒場所。

何欣純說，台北松菸與華山文創園區讓許多年輕人發揮創意，屯區有同樣的空間跟條件，未來要讓在地青年走進來，也讓外地朋友願意來，透過藝術音樂與創業，為老空間帶來新的活力生命。

何欣純期待屯區的文化與創意被更多人看見，她強調，未來將發揮屯區的「創新軟實力」，串聯霧峰林家、光復新村、霧峰農會酒莊、民生故事館及立法院民主議政園區等資源，結合在地歷史、音樂與農業特色，帶動文化觀光發展；打造青年共享的創業展演空間，要讓年輕人的想法有機會實現，打造六星新屯區。