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中秋連假台東縣長選戰拚人氣！陳瑩推親子政見 吳秀華化身生火神器

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國民黨台東縣長參選人吳秀華（前右三）走訪基層拜票，與烤肉民眾互動同樂。圖／吳秀華辦公室提供
國民黨台東縣長參選人吳秀華（前右三）走訪基層拜票，與烤肉民眾互動同樂。圖／吳秀華辦公室提供

中秋連假期間，台東縣長選戰也持續拚人氣。民進黨台東縣長參選人陳瑩今天在活水湖舉辦「Kid Kid Taitung｜親子自由探索日」，從親子活動延伸提出育兒政見；國民黨縣長參選人吳秀華則走訪基層拜票，遇到民眾烤肉還拿起手中扇子幫忙搧火，意外成為「生火神器」，兩人分別以親子與基層互動方式與民眾共度中秋連假。

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陳瑩今天在活水湖親水活動廣場舉辦親子活動，邀請大小朋友走進戶外，透過跑跳、玩水、畫畫、手作、閱讀及湖畔探索等方式，讓孩子依自己的興趣自由選擇，現場並安排走繩體驗、親子律動、繪本故事、自由舞台及帆船運動體驗等活動。

陳瑩與市長參選人翁聖惠、市民代表參選人羅瑞華也輪流拿起繪本說故事。陳瑩表示，孩子怎麼玩，由他決定，正如台東擁有山海環境，應讓孩子以自在方式探索世界；她參選縣長，也希望打造讓下一代能發揮創意、用自己喜歡且有自信的方式成長的環境。

在親子政策方面，陳瑩提出擴大坐月子補助，包含月子餐及鄉村、部落到宅月子服務；公共托育方面，則以「一鄉鎮一公托」為基本目標，並表示正與衛福部討論普及小型「公共家園」托嬰場域。

她也主張增加親子友善空間，從政府場館、公園遊戲設施到特色公園規劃，都應納入兒童參與，讓孩子表達需求、參與設計，並與大人共同打造符合在地需求的遊戲空間。

同樣利用中秋連假走訪基層的吳秀華，沿途遇到不少民眾準備烤肉，受到邀請後乾脆加入同樂。她手上的拜票扇子還意外變成生火工具，一邊拜票、一邊幫忙搧火，逗得現場民眾笑成一團。

吳秀華表示，中秋節是家人朋友難得團聚的日子，賞月、吃月餅、品嘗文旦及烤肉都是熟悉的節慶記憶，但真正讓節日有味道的是「人」。她說，看到大家圍在一起烤肉聊天，孩子在旁邊玩耍、長輩話家常，就是最簡單也最珍貴的幸福。

吳秀華表示，走進社區、市場及家庭，才能了解台東民眾的生活與需求，政治工作的本質也是與人相處、傾聽心聲。她也祝福台東鄉親中秋佳節平安、幸福、闔家團圓。

民進黨台東縣長參選人陳瑩中秋連假舉辦親子活動，提出育兒及親子友善空間等政見。圖／陳瑩辦公室提供
民進黨台東縣長參選人陳瑩中秋連假舉辦親子活動，提出育兒及親子友善空間等政見。圖／陳瑩辦公室提供

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