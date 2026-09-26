蔣萬安「本命區」今晚強碰沈伯洋 出席中庄仔福德宮百桌爆棚餐會

台北市長選戰進入白熱化階段，台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋，今晚6時55分幾乎同時將出席台北市中山區中庄仔福德宮，出席福德正神聖誕千秋晚宴，現場席開逾100桌，現場將湧進千人；中山區是蔣萬安立委時期的「本命區」，但當地政治版圖偏綠，今晚較勁意味濃烈。

據指出，中山區中庄仔福德宮，所在的中山區偏綠，但中山區是蔣萬安的本命區，在地不只綠營議員經營，藍也積極搶攻，早被視為藍綠兵家必爭之地。

這場宮廟餐會，席開百桌，當地人士說，在北市算是「大場面」，將會有上千人參加，參加的人，主要是地方居民、信徒、還有宮廟的基層組織幹部，還有立委、議員、里長等民意代表，以選舉角度來看，具有顯著拜票、與基層互動的效果。