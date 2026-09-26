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沒選舉行程？挨酸市政問題多想休息 蔣萬安笑：希望沈伯洋保重身體

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）、台北市長蔣萬安（右）。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）、台北市長蔣萬安（右）。聯合報系資料照

選戰升溫，台北市長蔣萬安民進黨台北市長參選人沈伯洋都趁中秋連假勤走基層，但外界認為蔣萬安行程少？沈伯洋上午受訪還酸說市政問題不少，可能想要休息一下。蔣萬安則說，「我祝沈委員中秋快樂，我也有看到報導說，他的團隊很關心他的身體狀況，也希望他保重身體。」

2026九合一選舉

沈伯洋上午在永春市場掃街受訪表示，他覺得因為最近市政問題真的不少，樹的問題又重新浮現，營養午餐的問題也浮現，鮮奶兌換率也是問題，兒虐也還沒解決，所以蔣市長可能很忙，他可能想要休息一下，也是有可能。

媒體也問蔣萬安，立法院官網的英文簡歷，原本是寫S.J.D.，但現在被發現改成J.D.，是不是有享有特權？蔣萬安說，因為其實立法院對於這樣的一些簡歷，是用委外的廠商進行翻譯，他第九屆、第十屆提供的資料，都是正確的，這些都是非常清楚。

沈伯洋 蔣萬安 行程 2026九合一選舉 台北市選舉 中秋 民進黨

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