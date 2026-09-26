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柯志恩搶進山城市場掃街人氣旺 拋「五強農業」擦亮香蕉王國招牌

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩深入山城搶票，今赴旗山第一公有市場掃街，沿途高人氣，不少婦女攤商一見到她就上前「討抱抱」、搶合照。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩深入山城搶票，今赴旗山第一公有市場掃街，沿途高人氣，不少婦女攤商一見到她就上前「討抱抱」、搶合照。圖／柯志恩競辦提供

中秋連假第二天，國民黨高雄市長參選人柯志恩搶進山城，一早赴旗山第一公有市場掃街，沿途高人氣，不少女攤商見到她就上前「討抱抱」、搶合照，她也端出牛肉拋「五強農業策略」，盼從生產、品牌到通路全面升級，助旗山重新擦亮「香蕉王國」招牌。

2026九合一選舉

柯志恩上午在議員林義迪、市議員參選人李振豪陪同下進到旗山市場逐攤拜票，市場內採買人潮不少，沿途與攤商、民眾握手寒暄，不時被拉住要求合照，也有婆婆媽媽主動上前擁抱、喊加油，人氣超旺。

地方攤商搬出選舉場合少不了的「吉祥物」，送上蒜苗、菜頭、鳳梨，取「算票」、「好彩頭」、「旺來」諧音，預祝選情開紅盤，她笑得合不攏嘴，一路收下祝福，市場掃街充滿濃濃人情味。

接著轉往夏祭新鮮市活動，柯志恩指出，旗山從1950、1960年代起就有「香蕉王國」美名，過去蕉農工作服上洗不掉的香蕉汁痕跡是地方共同記憶，如今面臨產業轉型關鍵，老招牌不能只靠懷舊，要轉化成具有市場競爭力的品牌。

她拋出五強農業策略，包括強生產、強品牌、強通路、強消費、強地方，並提前布局冷鏈、銷售及通路，從鮮果延伸到加工產品，串接超市、電商、企業採購、海外市場及校園午餐，拉長香蕉產業鏈。

柯志恩說，旗山老街、糖鐵、碾米廠及山城景觀，若能串聯起來就能讓消費留在地方，未來若有機會執政，將整合東九區農業、文化和觀光，從品牌到行銷走向全面升級。

國民黨高雄市長參選人柯志恩深入山城搶票，今赴旗山第一公有市場掃街，沿途高人氣，不少婦女攤商一見到她就上前「討抱抱」、搶合照。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩深入山城搶票，今赴旗山第一公有市場掃街，沿途高人氣，不少婦女攤商一見到她就上前「討抱抱」、搶合照。圖／柯志恩競辦提供

國民黨高雄市長參選人柯志恩深入山城搶票，今赴旗山第一公有市場掃街，沿途高人氣，不少婦女攤商一見到她就上前「討抱抱」、搶合照。圖／柯志恩競辦提供
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國民黨高雄市長參選人柯志恩深入山城搶票，今赴旗山第一公有市場掃街，沿途高人氣，不少婦女攤商一見到她就上前「討抱抱」、搶合照。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩深入山城搶票，今赴旗山第一公有市場掃街，沿途高人氣，不少婦女攤商一見到她就上前「討抱抱」、搶合照。圖／柯志恩競辦提供

國民黨高雄市長參選人柯志恩深入山城搶票，今赴旗山第一公有市場掃街，沿途高人氣，不少婦女攤商一見到她就上前「討抱抱」、搶合照。圖／柯志恩競辦提供
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國民黨高雄市長參選人柯志恩深入山城搶票，今赴旗山第一公有市場掃街，沿途高人氣，不少婦女攤商一見到她就上前「討抱抱」、搶合照。圖／柯志恩競辦提供
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