蕭美琴讚陳素月是最強地方媽媽 對她的選情非常有信心

民進黨彰化縣長參選人陳素月競選總部今天上午舉辦「姐妹暨新住民挺素月後援會」茶會，副總統蕭美琴到場加油打氣，蕭美琴感性地說，陳素月是她眼中最強的地方媽媽，從基層做起，歷經兩屆議員與四屆立法委員歷練，為擔任縣長做好周全準備，對她的選情非常有信心。

陳素月競選總部這場「姐妹暨新住民挺素月後援會」茶會，湧入近300位姐妹，其中包括50位穿著傳統服飾的新住民女性。蕭美琴致詞時表示，她爸爸在彰化基督教醫院出生後由傳教士照顧，再交給和美蕭家認養，所以她自己就是彰化的女兒，再加上媽媽緣故也算是半個新住民，特別高興參加陳素月「姊妹暨新住民挺素月後援會」。

蕭美琴稱讚彰化縣就是女力發揮能量的典範，女性不只撐起半天，現任四位立法委員與彰化縣長都是女性，而且女性有投入民主政治優良傳統，蕭美琴強調，在過去兩位民進黨籍的周清玉與翁金珠兩位女性前縣長奠定的良好基礎上，接下來要交棒給陳素月。

蕭美琴說，當前很多女性面對蠟燭兩頭燒的生活處境，白天忙工作，下班要張羅家務、照顧孩子與長輩，常把壓力歸咎於自己時間不夠或不夠堅強，但這本質上是「社會支持系統出現斷層」，導致家庭照顧風險全壓在女性一人身上。一個負責任的政府，責任是在民眾快撐不住的地方鋪好安全網。

針對新住民姊妹的生活適應，陳素月特別指出，彰化有超過2萬5千位新住民，很多姊妹初來乍到常面臨行政流程繁瑣的「制度摩擦力」。陳素月承諾，未來入主縣府將力推「民政處單一窗口，服務主動派案」，同時擴充「母語通譯陪伴機制」，讓姊妹在就醫與親師座談時溝通無礙，全面對接中央「新住民基本法」資源。

陳素月強調，未來將以制度整合者的角色，把長輩、孩子與全體女性的權益照顧好，與大家攜手將彰化建設成彼此支撐、溫暖安心的生活家園。

民進黨彰化縣長參選人陳素月競選總部今天上午舉辦「姐妹暨新住民挺素月後援會」茶會，副總統蕭美琴到場為陳素月加油打氣，強調陳素月是她眼中最強的地方媽媽，對她的選情非常有信心。 記者劉明岩／攝影

民進黨彰化縣長參選人陳素月競選總部今天上午舉辦「姐妹暨新住民挺素月後援會」茶會，副總統蕭美琴到場為陳素月加油打氣，並在留言板上簽名。 記者劉明岩／攝影

民進黨彰化縣長參選人陳素月競選總部今天上午舉辦「姐妹暨新住民挺素月後援會」茶會，副總統蕭美琴到場為陳素月加油打氣，還用兩手比愛心，氣氛溫馨。 記者劉明岩／攝影