擴散金華國中食物中毒 蔣萬安轟沈伯洋製造恐慌、販賣恐懼、認知作戰

綠營指北市金華國中發生營養午餐食物中毒，教育局連發新聞澄清，綠營反擊北市府的新聞稿好像變成「競辦新聞稿」。對此，蔣萬安下午受訪，直指沈伯洋和議員簡舒培沒有查證釐清，持續擴散，這不是解決問題，這是製造恐慌、販賣恐懼，這是認知作戰。

蔣萬安下午參加商圈嘉年華受訪指出，其實市府面對各項不實的言論，當然是必須要即刻做澄清、說明，這是市府的責任，但今天造謠的人，卻反而批評「澄清跟闢謠太用力」，這樣荒謬的言論，大家就一笑置之。

蔣萬安指出，但這整件事情，議員簡舒培對金華國中不實的指控，其實已經造成校方、家長跟孩子們名譽上，非常嚴重的損害，他也看到沈伯洋委員竟然說「這不是造謠，這只是把事實攤開來討論」。

蔣萬安說，但是說實在，問題的本身，其實只需要很簡單去跟校方，還有跟教育局做查證釐清，但是身為民意代表，簡議員和沈委員都沒有做，而是持續地去把這件事情去擴散說「哦，金華國中發生了集體食物中毒」。

蔣萬安也指出，他看到沈委員過去在立法院也主張說所謂的「第五縱隊論」，說要對基層的里長、民代、台商，甚至是陸配，列為高風險族群來監控，這些言論都是在透過製造民眾的恐慌，而獲取個人的政治利益。

蔣萬安表示，為了個人利益要認知作戰，用在選舉或政治上面，而這一次又特別引起了恐慌，傷害到了包括金華國中的家長、學生，甚至校譽，非常不可取，持續地用認知作戰在台北市找敵人，其實絕大部分的台北市民是不會接受的。