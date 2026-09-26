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瑞芳聯合競總成立 李四川：升級水金九觀光、鬆綁法令助老屋修繕

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川出席與市議員參選人林正峰聯合競選總部成立大會，眾多鄉親到場支持齊聲高喊「凍蒜」，展現團結氣勢。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川出席與市議員參選人林正峰聯合競選總部成立大會，眾多鄉親到場支持齊聲高喊「凍蒜」，展現團結氣勢。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今天出席市議員參選人林正峰聯合競選總部成立大會，眾多鄉親到場支持齊聲高喊「凍蒜」，展現團結氣勢。李四川重申瑞芳在地政見，未來將興建九份觀光纜車、推動水金九舊坑道台車，升級在地觀光，並改善九份長年停車、公廁不足狀況，另會爭取法令鬆綁、協助山區老屋修繕，讓民眾住得更安心。

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李四川今進場時，受到滿場鄉親熱情歡呼、齊聲加油，現場並由舞獅將菜頭致贈李四川，祝福好彩頭。李四川並授旗給瑞芳競選總部主委簡世南，現場鄉親並致贈包子、粽子、果凍、鳳梨、蒜頭等吉祥物，象徵「包中」、「好彩頭」，氣氛沸騰。

李四川表示，未來將持續推動瑞芳水金九地區觀光發展，將興建九份觀光纜車，改善長年上山交通壅塞問題，讓遊客輕鬆飽覽山城美景，並會推動水金九舊坑道台車，不只是作為觀光設施，更發揚採礦的文化與歷史記憶。針對九份長年停車及公廁不足問題，他也承諾會積極改善及解決，並會爭取中央法令鬆綁，協助山區老屋修繕與改建，幫助在地居民改善居住環境。

李四川也重申，新北市敬老卡點數已擴增至600點，未來擔任市長將進一步把其中300點「悠遊卡化」，讓長輩可直接於便利商店、超市、藥局消費，並能折抵醫療院所就診費用，讓福利照顧更彈性、更貼近銀髮族日常生活需求。

李四川今天也前往周邊市場及瑞芳美食廣場，向在地鄉親及攤商握手問候，有攤商特地寫板書在小黑板上祝賀他當選，許多鄉親更紛紛熱情握手、合影，氣氛熱烈。

國民黨新北市長參選人李四川出席與市議員參選人林正峰聯合競選總部成立大會，眾多鄉親到場支持齊聲高喊「凍蒜」，展現團結氣勢。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川出席與市議員參選人林正峰聯合競選總部成立大會，眾多鄉親到場支持齊聲高喊「凍蒜」，展現團結氣勢。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川出席與市議員參選人林正峰聯合競選總部成立大會，眾多鄉親到場支持齊聲高喊「凍蒜」，展現團結氣勢。圖／李四川競辦提供
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