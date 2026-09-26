「洋流」反而助攻選情？ 蔣萬安坦言戒慎恐懼：毫不大意、如履薄冰

台北市長選戰升溫，藍營人士認為「洋流」反而有助於市長蔣萬安的選情，並提高藍營支持者的投票率。對此，蔣萬安下午受訪指出，現在選舉確實非常競爭，也非常地激烈。那對我來講，我就是戒慎恐懼、戰戰兢兢、毫不大意、如履薄冰。

蔣萬安下午出席北市商圈嘉年華活動受訪，針對洋流？他說，現在選舉確實非常競爭，也非常地激烈，對他來講，就是戒慎恐懼、戰戰兢兢、毫不大意、如履薄冰。

蔣萬安說，也希望所有支持台北市政府，以及對「台北隊」過去這4年推動各項的市政建設，能夠讓台北市持續進步的朋友，給予支持。

媒體也追，國民黨台北市議員秦慧珠分析，蔣萬安的得票率可以拿到55%，但並不會超過當年馬英九的北市「天花板」。蔣萬安也說，她跟秦姐其實在很多活動都有碰到，而且都會交換意見、保持溝通。

至於相關的分析，蔣萬安指出，我想的分析、數據，都會參考，確實非常的激烈，他戒慎恐懼、戰戰兢兢、如履薄冰。