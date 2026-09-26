快訊

國3服務區離奇命案…老婦命喪帳篷遺體已腐爛 相驗死因出爐

亞運棒球／力拚金牌戰門票！台日大戰今登場 中華隊先發打線出爐

大秀美腿…蘇慧倫超短熱褲現身大巨蛋 凍齡美貌全場看呆

聽新聞
0:00 / 0:00

「洋流」反而助攻選情？ 蔣萬安坦言戒慎恐懼：毫不大意、如履薄冰

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安。中央社
台北市長蔣萬安。中央社

台北市長選戰升溫，藍營人士認為「洋流」反而有助於市長蔣萬安的選情，並提高藍營支持者的投票率。對此，蔣萬安下午受訪指出，現在選舉確實非常競爭，也非常地激烈。那對我來講，我就是戒慎恐懼、戰戰兢兢、毫不大意、如履薄冰。

2026九合一選舉

蔣萬安下午出席北市商圈嘉年華活動受訪，針對洋流？他說，現在選舉確實非常競爭，也非常地激烈，對他來講，就是戒慎恐懼、戰戰兢兢、毫不大意、如履薄冰。

蔣萬安說，也希望所有支持台北市政府，以及對「台北隊」過去這4年推動各項的市政建設，能夠讓台北市持續進步的朋友，給予支持。

媒體也追，國民黨台北市議員秦慧珠分析，蔣萬安的得票率可以拿到55%，但並不會超過當年馬英九的北市「天花板」。蔣萬安也說，她跟秦姐其實在很多活動都有碰到，而且都會交換意見、保持溝通。

至於相關的分析，蔣萬安指出，我想的分析、數據，都會參考，確實非常的激烈，他戒慎恐懼、戰戰兢兢、如履薄冰。

蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 國民黨 民進黨 馬英九

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／藍評「洋流」反助蔣萬安 沈伯洋自認挑戰者全力拚

「洋流」吹起刺激蔣萬安危機感？沈伯洋：蔣選情穩定領先

影／「洋流」衝擊藍北北基桃？朱立倫：一時的流最多造成短暫效應

國民黨固本動員拚催投票率 10月啟動大型造勢為選戰加溫

相關新聞

「洋流」反而助攻選情？ 蔣萬安坦言戒慎恐懼：毫不大意、如履薄冰

台北市長選戰升溫，藍營人士認為「洋流」反而有助於市長蔣萬安的選情，並提高藍營支持者的投票率。對此，蔣萬安下午受訪指出，現在選舉確實非常競爭，也非常地激烈。那對我來講，我就是戒慎恐懼、戰戰兢兢、毫不大意、如履薄冰

蔣萬安立院簡介改了遭質疑假學歷？北市府曝真相：立法院更新正確翻譯

北市選戰升溫，台北市長蔣萬安被綠爆出在立院的簡歷，突然被修改，學歷從SJD變JD。北市府上午回擊，中文學歷資料始終都正確，相關英文資訊，感謝立法院隨即更新為正確翻譯。

民進黨估縣市長保5再拚5縣市藍天變綠地 新北選情捲成麻花「關鍵中的關鍵」

九合一選舉倒數2個月，縣市長選情白熱化。熟悉選情的民進黨人士評估，民進黨除了要守住執政的屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣及...

「洋流」加持基隆綠選情？童子瑋：基隆感受劇烈洋流現象有信心翻轉

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天參加大德廟遶境活動，整個七堵區鑼鼓喧天，有舞龍、舞獅十分熱鬧。被問到基隆選情有沒有受到台北市的「洋流」影響，童子瑋說，北北基是共同生活圈，基隆已有感受到劇烈的洋流現象，民心思變，他很有信心翻轉選情。

解密民調估蔣萬安、沈伯洋最終得票率 秦慧珠：不超過藍綠天花板

台北市長蔣萬安力拚連任，民進黨對手沈伯洋掀「洋流」加溫選情，近期一份民調更顯示兩人差距僅1.2個百分點。國民黨北市議員秦慧珠分析，台北市長最終得票率為蔣萬安55%、沈伯洋43.5%，拚現在也戰未來，但兩人都不會超過藍綠天花板的馬英九64.11%、陳水扁45.91%。

競選辦公室將開張？ 蔣萬安：連假過後跟大家說

台北市長選戰升溫，藍營人士憂心「洋流」，也有人認為反而有助於市長蔣萬安的選情。對於競選辦公室的成立和運作？蔣萬安今預告，中秋節連假後跟大家說。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。