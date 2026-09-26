蘇巧慧成立陳姓宗親後援會 喊話未來市長不能只有執行力

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午成立陳姓宗親後援會，向支持者喊話「這次選舉沒有很難，選你想要一起走下去的人就對了」。她說未來的市長不能只有執行力，更要有協調力、統合力、創意與活力，蘇巧慧就是最佳人選。

包括新北市陳姓宗親會總會長陳金海、副總會長陳秀卿、秘書長陳連福及11個分區理事長和幹部率眾到場支持。

蘇巧慧致詞時說，曾有人質疑她懂工程嗎？事實上擔任立委這10年來陸續爭取增設台65線浮洲橋匝道、打通大漢溪堤外便道、促成鳳鳴車站提前10年通車等等，鄉親都能見證她具備向中央爭取資源、在地方協調不同意見的能力。

她並細數自己的六大福利政策、表示未來將成立「都市更新局」加速都更，還將加速軌道建設、防洪等基礎設施，提升整體居住品質，包括「新皇冠海岸」與「鑽石山城」計畫，要讓新北珍貴的山海魅力被更多人看見，讓29區都能閃閃發亮、讓市民更加認同且熱愛自己的城市。

蘇巧慧表示，新時代就要來臨，未來的市長不僅要有強大執行力，更需要具備協調力與統合力，聚合跨領域專業來解決城市問題，她相信自己就是最佳人選，能夠帶領新北迎接新時代。

未來若她擔任市長，將活用新觀念，並透過具體政策支持，打造宜居又有趣的生活環境，吸引更多青年朋友在新北成家立業，也帶動多元產業進駐，藉由人才與產業的正向循環，讓城市越來越有活力。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）上午成立陳姓宗親後援會，她說未來的市長不能只有執行力，更要有協調力、統合力、創意與活力，自己就是最佳人選。記者林昭彰／攝影