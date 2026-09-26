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桃園市長選戰！綠營黃世杰允航空城先建後遷 強化龍科三期周邊機能

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰今天在臉書公布推動產業政見，多項與交通基礎建設有關，也允諾航空城落實先建後遷。聯合報系資料照
民進黨桃園市長參選人黃世杰今天在臉書公布推動產業政見，多項與交通基礎建設有關，也允諾航空城落實先建後遷。聯合報系資料照

2026地方選舉，民進黨桃園市長參選人黃世杰今在臉書發布「產業好發展」政見，指台灣有9成航太零組件、無人機馬達、軍工級防彈鋼模和雷達通訊電路板的製造基地都在桃園，而中小企業實力堅強，只要有適當支持就能掌握商機脫胎換骨。

2026九合一選舉

黃世杰表示，桃園是台灣製造業心臟，多年蟬聯全台工業產值第一名，但有許多隱形冠軍正在面臨轉型的分岔路口，「當全球都積極投入科技賽局，桃園的位置在哪裡？」桃園是台灣航太零組件、無人機馬達、軍工級防彈鋼模和雷達通訊電路板的重要產地，而中小企業實力堅強，只要有適當支持，就能把握地緣政治帶來的商機，脫胎換骨大變身。

黃世杰主張桃園迎回台積電，桃竹苗大矽谷計畫由桃園領航，首先要完善龍科三期周邊交通與生活機能，還要推動新梅龍、板龍快及五楊高架延伸頭份，地方主要道路也要拓寬，並新設產業園區讓相關供應鏈投資進駐。

在無人機產業方面，黃世杰目標整合無人機、航太國防供應鏈成為產業聚落，串聯中科院與產學資源，強化系統整合能力，也推動在地測試驗證中心設立，結合國門物流快速出口；航空城方面，他允諾落實先建後遷，強調中央地方攜手加速整體發展。

另外，黃世杰認為產業園區道路、排水、水電及管線要改善，產官學研要合作，協助中小企業導入AI智慧製造，協助地方企業爭取經濟部「支持及壯大中小微企業方案」8年1000億元的補助；他將和大家一起迎回台積電，推動航空城建設，發展高科技產業並導入AI製程，攜手為桃園打造更前瞻、更穩健的美好未來。

黃世杰 龍科 航空城 2026九合一選舉 桃園市選舉

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