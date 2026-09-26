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莊競程喊政見公開檢驗 高虹安競辦反擊：7成滿意度就是成績單

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
市長高虹安競辦今回擊，接受市民檢驗是執政者最低標準，並以近期媒體民調施政滿意度超過7成回應。圖／新竹市政府提供
市長高虹安競辦今回擊，接受市民檢驗是執政者最低標準，並以近期媒體民調施政滿意度超過7成回應。圖／新竹市政府提供

新竹市長選戰隔空交鋒，民進黨參選人莊競程拋出「政見公開檢驗」，市長高虹安競辦今回擊，接受市民檢驗是執政者最低標準，並以近期媒體民調施政滿意度超過7成回應，強調4年建設成果就是接受市民檢驗的成績單。

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高虹安競辦指出，哪個參選人當選後不需接受市民檢驗？一步一腳印落實建設，比「美麗的口號」實在。高虹安上任以來除接受市民檢驗，也持續檢討施政，希望讓市政更完善。

競辦表示，近日媒體調查顯示，高虹安施政滿意度超過7成，逾6成5民眾支持競選連任，近半民眾表態支持，認為相關數據反映市民對4年施政的評價。

競辦指出，高虹安以「安居科技城」為核心願景推動十大施政策略，包括市立棒球場近期重啟、慈雲空橋及關東公托陸續完工，圖書館新總館、藝文高地等重大工程也持續推進。

交通方面，光復路一段525巷實施單行管制，慈雲路完成平面車道拓寬及橋下迴轉道人車分流，明湖路完成34處路口號誌時制重整；公共運輸則輔導業者購置36輛電動公車、增設5座充電站，電動公車占比預計提升至5成以上。

智慧停車柱目前建置逾3326席，覆蓋率40%，累計節省178萬張紙本停車單；大新竹輕軌紅、藍線整合可行性研究工作計畫今年6月核定，預計2027年上半年提出期中報告。

育兒方面，市府規畫2027年起將生育津貼提高至每胎6萬元，臨時托育降至每小時100元，至2030年新增10處公共托育中心。教育方面，2023至2026學年度國中累計增加62班，2024至2027學年度高中累計增加32班，建華國中改制建華高中，預計116學年度招收176名新生。

高虹安競辦強調，4年施政成果與建設數字都有具體紀錄，未來仍會持續傾聽民意、精進施政，接受市民檢驗。

市長高虹安競辦今回擊，接受市民檢驗是執政者最低標準，並以近期媒體民調施政滿意度超過7成回應。圖／新竹市政府提供
市長高虹安競辦今回擊，接受市民檢驗是執政者最低標準，並以近期媒體民調施政滿意度超過7成回應。圖／新竹市政府提供

高虹安 莊競程 2026九合一選舉 新竹市選舉

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