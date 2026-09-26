民進黨評估縣市長選舉保5拚5 新北成關鍵戰區

九合一選舉倒數2個月，縣市長選情白熱化。熟悉選情的民進黨人士評估，民進黨除了要守住執政的屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣及澎湖縣5席，還要力拚彰化縣、嘉義市、宜蘭縣與新竹縣、基隆市「藍天變綠地」；新北市選情呈現膠著，是關鍵中的關鍵。

2022年縣市長選舉，民進黨僅拿下5席，是創黨以來最大挫敗。2026年九合一選舉11月28日投票，這不只是兼任民進黨主席的總統賴清德關鍵的「期中考」，也是牽動未來政治版圖重組的核心指標。

民進黨輔選幹部分析，賴政府執政以來，台灣經濟展現韌性，全年經濟成長率預估可達11.05%，可望創下39年來的新高；而在地方選舉上，民眾關注社會福利等議題，因此執政團隊調整，端出涵蓋育兒、青年支持等「18項大禮包」，為地方選將注入政策底氣，而且在3張王牌（賴總統、副總統蕭美琴、前總統蔡英文）分進合擊輔選下，全力拉抬選情。

民進黨內人士表示，此次地方選戰的主軸就是不放棄任何選區，力拚每一位黨提名參選人勝選，並以獲得5席以上的縣市長作為基準，而綜觀全台狀況，目前「5往上加是合理推測」，若能拿下全國最大票倉新北市，更能直接為民進黨定調整體選戰的成功。

輔選幹部分析，目前民進黨執政的5個縣市中，屏東縣、台南市、高雄市及嘉義縣選情穩定，澎湖縣選情較具挑戰。不過，外界也有聲音認為高雄市長選情較為緊繃。

輔選人士認為，國民黨高雄市長參選人柯志恩雖然經過多年經營，逐步找回組織脈絡，但個人政治煽動力與渲染力仍難企及前市長韓國瑜。反觀民進黨高雄市長參選人賴瑞隆按部就班，長年深耕基層、爭取實質建設，並透過「九宮格戰法」將黨公職、百工百業、社團等三大類組織，與鳳山、岡山、旗山三大區域交叉結合，只要穩紮穩打，民進黨可望持續執政。

澎湖縣方面，地方人士表示，現任縣長陳光復當時是在「三腳督」的局面中驚險勝出，但因嚴重摔傷住院，改由其過去多居於幕後的妻子吳淑瑾臨危受命參選，雖有在地立委楊曜以及高雄市長陳其邁等人全力相挺，民調仍居於劣勢，努力尋求突破空間。

在民進黨現行執政的5縣市之外，黨內人士分析，彰化縣、嘉義市、宜蘭縣加新竹縣、基隆市，被列為有機會「藍天變綠地」。台中市選情雖然辛苦，但有追進。新北市部分，民進黨新北市長參選人蘇巧慧掌握選舉節奏，聲勢持續上漲，目前選情呈現「麻花捲」拉鋸情勢，與國民黨新北市長參選人李四川民調在誤差範圍內。

至於各界高度關注的台北市長選情，民進黨地方人士表示，民進黨參選人沈伯洋學者出身，是非典型政治人物，5月13日被民進黨提名後，從一開始民調大幅落後、不被看好下，在勤跑基層、拋出多項市政願景帶來正向討論，以及站上肥皂箱與民眾面對面談市政解方，再加上面對媒體訪問時，思路敏捷、辯才無礙等，與台北市長蔣萬安形成鮮明對比。

地方人士說，雖然沈伯洋目前的民調落後，但在這4個月努力下，吸引不少年輕族群及中產階級選票，更讓中間偏綠支持者燃起熱情，掀起「洋流」熱潮，聲勢大漲；隨著10月4日沈伯洋競選總部成立，整體士氣可望再進入一波高峰，後續效應備受關注。

至於後山台東縣，地方人士認為，在蔡英文等人努力整合下，民進黨展現大團結態勢，且賴總統近期頻繁前往台東，拉抬縣長參選人陳瑩選情，再加上國民黨台東縣長參選人吳秀華家族涉及農路弊案，多重因素影響下，陳瑩選情看漲，接近黃金交叉。

地方人士也認為，這次台東的大環境對民進黨有利，若民進黨能持續維持團結，再加上能拿到4成的原住民族選票，陳瑩有一搏空間。

黨內人士也點出這次選舉特別之處，就是積極推動世代交替，讓大量年輕世代投入鄉鎮市長選舉，例如前民進黨發言人韓瑩參選宜蘭市長、民進黨南投縣議員沈夙崢轉戰南投市長、彰化縣議員黃柏瑜挑戰彰化市長等，希望藉此培育下一階段的地方政治人才，選舉結果值得關注。