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彰化副議長許原龍競總成立 偕魏平政進場喊「國民黨全壘打」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
全國正副議長聯誼會總團長林昆漢授戰旗給彰化縣副議長許原龍。記者簡慧珍／攝影
全國正副議長聯誼會總團長林昆漢授戰旗給彰化縣副議長許原龍。記者簡慧珍／攝影

彰化縣副議長許原龍今舉行競選總部成立大會，安排縣長參選人魏平政同時進場和同台造勢。許原龍致詞時表示，希望選民再度支持他進入縣議會並有機會擔任縣議長，為地方謀求最大的福利與權益。

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許原龍今在忠權里自家門前申請封路舉辦競總成立大會，大會統計6千人到場，現場確實座無虛席，與許原龍交好的和美、福興、芬園鄉多個鄉鎮長參選人與民代出席，歌手蔡義德等人受邀演唱，會場熱鬧滾滾。

魏平政競總成立大會許原龍未上台，選擇在台下聊天，如今縣議長謝典霖涉期約賄選被羈押，許原龍態度成為關鍵。今許原龍「大進場」時讓魏平政跟著他一起進場和步上舞台，介紹他情同兄弟的彰化市長參選人陳文賓時，說市長選情緊繃，他非常擔心陳文賓，拜託選民「唯一支持」幫陳文賓，也要幫縣長參選人魏平政及國民黨提名所有參選人，讓國民黨「全壘打」。許原龍表態支持魏平政，讓許多藍營支持者心頭如落大石。

許原龍表示，能連任七屆縣議員，都是得到彰化地區鄉親疼惜和支持，時間過得很快又要選舉，外面風聲稱他很穩，其實他「擔心得要命」，如果鄉親聽信風聲他會很危險，拜託選民繼續牽成和栽培他進入縣議會，若有機會當選縣議長，他會努力為地方爭取建設，謀求最大福祉。

許原龍轉頭對國民黨縣黨部主任委員蕭景田說，「我選舉，你來，我就會當選；今天你來，我放心了。」蕭景田致詞表示，許原龍服務全方位，不只服務彰化區選民，也為其它鄉鎮市選民服務，今競總成立不僅縣內，外縣市很多朋友到來，可見許原龍人緣很好，他祝福許原龍高票當選，並祝福魏平政和所有國民黨參選人都高票當選。

魏平政在台上未發言，活動結束後表示，副議長許原龍對他非常、非常好，一起進場和退場，上台讓他站在（許原龍）身邊，進退場時很多選民主動跟他（魏平政）打招呼，說會投給他，整個氛圍都不一樣了，他很感謝許原龍。

魏平政又說，縣議長謝典霖一案牽扯到母親前立法委員鄭汝芬，鄭汝芬現任他的競總顧問團長，一定會影響他的選情，不過選舉還是要靠自己全之以赴，至於縣議會議長選舉他希望「每個人都心想事成」，他還是顧好自己的選舉，不便置啄。

彰化縣副議長許原龍（白上衣者）競選總部成立大會，邀請他情同兄弟的市長參選人陳文賓（左四）、他支持的縣長參選人魏平政（左三）同台造勢。記者簡慧珍／攝影
彰化縣副議長許原龍（白上衣者）競選總部成立大會，邀請他情同兄弟的市長參選人陳文賓（左四）、他支持的縣長參選人魏平政（左三）同台造勢。記者簡慧珍／攝影

魏平政 國民黨 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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