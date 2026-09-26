國民黨固本動員拚催投票率 10月啟動大型造勢為選戰加溫

年底縣市長選舉進入倒數，國民黨評估整體選情雖仍偏冷，但隨投票日接近，熱度可望逐步升溫。為鞏固基本盤並催出投票率，國民黨除透過固本會報、小組長會議及社群媒體強化組織動員，也規劃自10月起在各地展開大型造勢活動，首場分區造勢預計10月17日在彰化登場，為地方選戰加溫。

年底縣市長選舉11月28日投票，國民黨盼延續多數縣市的執政權，為2028重返執政打下基礎。但黨主席鄭麗文日前在中常會上曾示警，年選情偏冷，投票率可能不高，尤其年輕選票投票率恐更低；她呼籲，藍營即使在領先的縣市也絕對不能大意，基本盤全面動員非常重要。

國民黨目前擁有15個執政縣市，黨內人士評估，多數執政縣市選情算穩定，不過，包括宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市、新北市等，選情較為緊繃，主因還是在整合上，出現些許狀況，或是面臨對手的強烈攻勢。但隨著選舉進入倒數時刻，期盼透過多場造勢拉抬選舉氣勢，能順利壓過對手，贏下選戰。

但黨內人士坦言，選情至今確實偏冷，像是有藍營地方議員就曾說，過往8、9月時行程就以非常的多，今年選舉反倒還有不少時間可自行分配；而選情冷，最終恐造成支持者沒有動力出門投票，這對藍營選情非常的不利，因此在選舉進入最後階段，勢必要營造選戰氣氛，拉抬造勢。

國民黨輔選幹部則說，選舉開跑後，各地方黨部就開始透過不斷召開固本會報、小組長會議，鞏固基本盤；同時黨內也透過各不同的網路通訊軟體，向支持者進行宣傳。這樣的目標就是，在選情冷淡時，透過各式手段，凝聚基本盤，後續隨著選情逐漸加溫，透過各式大型造勢活動進行擴散，爭取更多選民的支持。

這位輔選幹部也說，在歷經這幾個月的選戰後，也已了解各地所欠缺的票源為何，各地方因選情不同，落後的票源也有所不同，鄭麗文日前有在輔選會報上指示各縣市進行盤點，針對弱勢選票提出解決方案。

輔選幹部強調，雖然選情冷，但隨著選戰進入最後時刻，透過場場的造勢活動，應可炒熱選戰氛圍。國民黨10月起將在各地陸續展開相關的造勢活動，像是搭配黨慶的造勢活動，或是各縣市長、議員參選人的總部成立等，都可持續為選戰加溫。而首場大型的分區造勢活動，則預計在10月17日於彰化舉行，後續也將持續在台灣其他地區，舉行大型分區造勢活動。

談到民進黨台北市長參選人沈伯洋所帶起的「洋流」，藍營地方人士認為，不管洋流到底是真是假，國民黨都須慎防，因為選戰沒有穩贏的；不過洋流讓原本冷清的選情加溫，也給藍營支持者創造危機感，若洋流的危機感能外溢至其他縣市，絕對對藍營提升投票率，有很大的幫助。

此外，藍營地方人士說，除了鞏固基本盤外，藍白合爭取白營小草支持，也是國民黨這次地方選戰的主軸，雖然藍白的竹北合作破局，但雙方有避免負面效應外溢至其餘縣市，目前也算做得非常成功；至於如何爭取年輕選票，黨中央的青年部目前也已啟動相關活動專案，組織「K棒行動陣線」，從「不缺席、提解方、動起來」分階段推進，呼籲青年返鄉投票，以及透過實際參與公共事務，承擔與接棒，接力改造家鄉，藉此吸引年輕人的關注。