民眾黨推張啓楷拚嘉義市長 估議員25席挑戰翻倍

地方大選將至，民眾黨共推出105人參戰，除在嘉義市推出張啓楷挑戰市長大位，其餘以64人參選議員最多，力拚全台黨籍議員席次翻倍選上25席、在更多縣市議會成立黨團。

台灣民眾黨作為2019年才組黨的新興第三勢力，2022年地方大選由高虹安當選新竹市長，並且搶下14席議員；隔年金門縣長陳福海宣布加入民眾黨，成為黨籍第2名地方首長。

如今2026九合一選舉進入白熱化階段，民眾黨再推出105人參選；其中有64人參選縣市議員，各縣市中又以新竹市7人、新北市7人參選最多。新竹縣方面，則有5人參選議員、6人選鄉鎮市民代表，並由前新竹市副市長邱臣遠出戰參選竹北市長。

然而高虹安因捲入詐領助理費案，宣布退出民眾黨，此次以無黨籍身分參選；陳福海則因「選罷法」修法後，明定觸犯「黑、金、槍、毒」等罪者終身不得參選，無法競爭連任。

此次民眾黨唯一的市長參選人，是媒體界出身、曾任立法委員的張啓楷，由藍白共推，挑戰民進黨所提名的嘉義市立委王美惠。

對於此次選舉目標，民眾黨秘書長周榆修日前喊出全台拿下25席。民眾黨發言人張彤則說，除議員席次翻倍，更力拚在更多縣市議會成立黨團，形成具備實質監督能力的關鍵力量；整體而言對選情審慎但有信心。

民眾黨發言人兼政策會執行長吳皇昇分析，民眾黨支持者以青壯世代為主，但現行民調多以市話進行，容易低估民眾黨支持度。因此最後階段關鍵，將是盡可能提高支持者投票率，並以政策吸引中間選民。

值得注意的是，民眾黨原本規劃由高虹安與新竹縣長國民黨徐欣瑩、竹北市長民眾黨邱臣遠共組「新竹鐵三角」，透過藍白合拿下新竹縣市版圖。但國民黨吳旭智亦登記參選竹北市長，加上國民黨主席鄭麗文、徐欣瑩接連否認有談妥合作，新竹縣藍白合已然破局。

對此民眾黨主席黃國昌日前喊出「徐欣瑩Game over了」，明白指出不會阻止民眾黨支持者投給民進黨新竹縣長參選人鄭朝方。但也仍表示破局情況僅限於新竹縣，希望不會外溢到其他地區。

首當其衝的邱臣遠說，自己前幾天到桃園市與苗栗縣，都跟國民黨參選人張善政及鍾東錦互動良好。不過自己觀察，新竹縣地區基層支持者情緒還是非常滿，破局以後地方支持者凝聚力和支持度，都反而有提高，且明顯反映在近日新竹縣長民調中。

張彤說，目前台北、新北、新竹縣市等地區，都是民眾黨堅實的地方根基，將以此為基礎持續擴大議會席次、延伸地方服務能量，逐步完善全台布局。