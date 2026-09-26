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影／李四川公布文化三策 發文化幣、辦藝術節、創作免場租
國民黨新北市長參選人李四川今天至瑞芳拜訪天主教育化民族舞蹈團並發布文化三政策，包括每年規畫15萬份文化幣600元、舉辦新北國際藝術節，並提供創作免場租等三項政策。
李四川受訪表示，新北市有相當多文化人，今天宣布文化政策，若當上新北市長將每年發放 15 萬份600 元文化幣，可看戲買書還可看展覽，相關藝文活動都可以使用，只要設籍新北都可參加抽籤。
其次是推動新北國際藝術節，他要結合新北美術館及所有藝文場館，讓國外藝文團隊到新北，也讓新北藝文人才能走向國際。第三將檢討閒置或可活化公有空間，讓新北在地藝文人才進駐使用，免場租費用，讓新北的文化人留在新北。
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