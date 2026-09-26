蔣萬安立院簡介改了遭質疑假學歷？北市府曝真相：立法院更新正確翻譯

北市選戰升溫，台北市長蔣萬安被綠爆出在立院的簡歷，突然被修改，學歷從SJD變JD。北市府上午回擊，中文學歷資料始終都正確，相關英文資訊，感謝立法院隨即更新為正確翻譯。

綠營最近攻蔣萬安求學經歷，蔣萬安雖然重申學歷資料都是公開可以查證，但綠側翼卻指蔣萬安在立院簡歷突然被修改，學歷從SJD變JD，並質疑，為什麼立法院的頁面居然被改寫？是蔣萬安有特權，還是頁面被竄改？立法院應調查，並解釋清楚。

台北市政府發言人魏汶萱今表示，蔣市長第九屆、第十屆立委期間，辦公室提供的中文學歷資料始終都是正確的「賓夕法尼亞大學法學院法律博士」，從來沒有任何錯誤。

另外，她說，相關英文資訊是由立法院委託廠商依中文資料進行翻譯；於上班時間通知，感謝立法院隨即更新為正確翻譯，沒有外界所稱「更正期限」的問題。