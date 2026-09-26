等不到王惠美 傳鄭麗文兼魏平政競總主委？彰化藍黨部：人選未定

彰化縣長王惠美迄今未首肯擔任縣長參選人魏平政競選總部主任委員，外傳國民黨主席鄭麗文將兼任，今國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田否認此事，強調「人選還未確定」。魏平政表示，用最大誠意繼續邀請王惠美縣長接任競總主委。

蕭景田、魏平政今參加彰化縣副議長許原龍競選總部成立大會，會後記者詢問魏平政競總主委是否已有人選，蕭景田連連否認並表示「還沒有（人選）」。魏平政說，縣黨部和他都會用最大誠意一直、一直邀請王惠美縣長擔任競總主委，到今天都沒改變。

魏平政競總透露，隨著投票日接近，王惠美縣長沒點頭願意接任主委，競選團隊不免著急，但「上面」交代繼續邀請王惠美縣長，不放棄，至於中央和縣黨部的內部有何運作，魏平政和競總不便探問，一切按照黨中央和縣黨部的規畫進行選戰。