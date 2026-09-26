陳亭妃「妃常旋風」助陣沈伯洋 28日北上帶台南熱情捲進「洋流」

台北市長參選人沈伯洋近期刮起「洋流」，賴清德總統本命區，民進黨六都市長被視為選情最穩定的台南市長參選人陳亭妃，將以「妃常旋風」助陣「洋流」，9月28日下午2點出席「台南之友挺沈伯洋後援會」，要把台南的支持力量帶進「洋流」。

另一方面陳亭妃也搶攻青年選票，民進黨青年部10月2日晚間6時30分將在台南東區舉辦「熬民主」活動，與青年面對面談台南未來，從產業、創業、租屋到生活等議題交流。

陳亭妃在臉書預告，將於9月28日北上台北福華文教會館參加「台南之友挺沈伯洋後援會」，號召台南鄉親及在台北的親朋好友一起到場，把台南的支持力量帶進「洋流」。

陳亭妃說，將帶著台南鄉親的支持與祝福前進台北，「把台南的熱情捲進洋流」，一起集氣、助拳，喊出「台北順起來、台南妃起來」。

除北上挺沈伯洋外，陳亭妃也將目標鎖定青年族群，10月2日晚間6時30分至8時在台南東區SASADRA Cafe舉辦「熬民主」，邀請青年面對面聊台南未來。

陳亭妃表示，台南400年，城市正往下一階段前進，她最在意的是年輕人能否在台南看見自己的未來，活動將聚焦產業發展、農漁業、文化觀光，以及青年關心的工作、創業、租屋與生活等議題，也希望聽取青年對台南未來的期待。

國民黨台南市長參選人謝龍介中秋連假也積極連趕多場中秋晚會，謝龍介表示，一路上有鄉親熱情握著他的手，也有長輩關心台南的未來，更有孩子開心分享手中的月餅。每一聲「加油」、每一個真誠的笑容，都讓他深深感受到，台南不只是一座城市，更是大家共同珍惜的家。