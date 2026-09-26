巧遇？黃國昌、游淑貞花蓮市場拜票互喊加油　掀藍白合聯想

台灣民眾黨主席黃國昌今天到花蓮陪同黨籍參選人拜票，在吉安仁里市場與同樣拜票的國民黨縣長參選人游淑貞巧遇，雙方互喊加油，並預祝順利當選，引發花蓮百里侯之爭是否「藍白合」的聯想。

黃國昌今天到花蓮輔選，上午走訪吉安仁里市場為吉安鄉第三選區鄉民代表參選人楊靖妍拉票，下午將到花蓮市民廣場參與市長參選人戴于文的活動。

在仁里市場拜票時，正巧游淑貞也與鄉長參選人黃金發、縣議員參選人吳建志、蔡文隆等人大陣仗掃街，雙方禮貌性握手並相互加油，祝福順利當選。

花蓮縣長選舉有4人參選，其中主要參選人除了游淑貞，另有兩位泛藍陣營的縣議員魏嘉賢及議長張峻，民眾黨未提縣長人選，但在花蓮市長提名戴于文，挑戰現任的國民黨籍魏嘉彥。

對於藍白在花蓮縣長選舉是否有合作空間，黃國昌之前並未表態，今天與游淑貞的拜票巧遇引發聯想。

游淑貞事後表示，感謝黃國昌的加油祝福，目前國民黨及台灣民眾黨在立法院，在國會改革、財政收支劃分法等議題合作，為全國鄉親社會福利積極打拼。尤其，「財劃法」涉及中央與地方財源重新分配，與地方建設及公共服務息息相關，成就良好政黨合作的典範 。

游淑貞說，跨黨派合作是在重大公共議題上尋找最大交通，未來若有機會承擔縣政責任，民眾黨提出的政策建議只要符合花蓮實際需求、經過專業評估並有助於縣民福祉，她都願意傾聽、研究，並審慎納入推動。

台灣民眾黨主席黃國昌（左二）今天到花蓮陪同黨籍參選人拜票，在仁里市場巧遇國民黨花蓮縣長參選人游淑貞（左），兩人握手致意。圖／民眾提供