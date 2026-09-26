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李四川今公布文化政策 新北發六百元文化幣、創作免場租

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人今日發布文化三政策，包括每年規畫15萬份文化幣600元，只要設籍新北就有機會參加抽獎。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人今日發布文化三政策，包括每年規畫15萬份文化幣600元，只要設籍新北就有機會參加抽獎。圖／李四川競辦提供

選戰倒數計時，國民黨新北市長參選人今天發布文化三政策，包括每年規畫15萬份文化幣600元，只要設籍新北就有機會參加抽獎，其次是舉辦新北國際藝術節，另也提供創作免場租等三項政策。李四川強調，他提的文化三大政見讓市民走進文化，人才留在新北，更要讓世界看見新北。

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李四川今至瑞芳拜訪天主教育化民族舞蹈團暨發布文化政策，他受訪表示，新北市有相當多文化人，今天宣布文化政策，若當上新北市長將每年發放 15 萬份600 元文化幣，可看戲買書還可看展覽，相關藝文活動都可以使用，只要設籍新北都可參加抽籤。

其次是推動新北國際藝術節，他要結合新北美術館及所有藝文場館，讓國外藝文團隊到新北，也讓新北藝文人才能走向國際。第三將檢討閒置或可活化公有空間，讓新北在地藝文人才進駐使用，免場租費用，讓新北的文化人留在新北。

昨晚李四川已先在臉書公布他唱歌仔戲畫面，今又發表文化政策，他表示，過去在新北市府服務每年重陽節時，市府都會跟議會一起演歌仔戲，給予長輩祝福，雖然他演歌仔戲不是專業，每次劇團團長選角色都安排他演皇帝，因為台詞最少較容易背，他也真正體會「台上一分鐘，台下十年功」，對所有文化人非常尊敬，往後若當上市長，他也願意再演一次讓長輩開心並給予祝福。

國民黨新北市長參選人今日發布文化三政策，包括每年規畫15萬份文化幣600元，只要設籍新北就有機會參加抽獎。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人今日發布文化三政策，包括每年規畫15萬份文化幣600元，只要設籍新北就有機會參加抽獎。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人今日發布文化三政策，包括每年規畫15萬份文化幣600元，只要設籍新北就有機會參加抽獎。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人今日發布文化三政策，包括每年規畫15萬份文化幣600元，只要設籍新北就有機會參加抽獎。圖／李四川競辦提供

李四川 文化幣 新北 2026九合一選舉

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