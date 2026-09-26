台東市原民運動會熱鬧登場 36隊競技 吳秀華、陳瑩同場參與

中秋節前夕，不少在外求學、工作的原住民族青年返鄉，台東市公所今在縣立體育場舉辦「115年台東市原住民族傳統競技市民運動會」，共有36支隊伍參賽，男子撒網捕魚、女子頂上功夫上午率先登場，選手較勁之餘，也吸引不少族人到場加油。

市長陳銘風表示，傳統競技除了比拚體力與技巧，也保留過去生活及勞動中的元素，透過不同世代共同參與，讓青年有機會接觸傳統文化。

男子撒網捕魚考驗撒網技巧、準度及協調性，選手上場後全力施展，女子頂上功夫則考驗平衡與穩定，參賽者頂著競賽物品向前完成指定動作，場邊不時傳出加油聲。

除競賽外，開幕典禮同步辦理原住民保留地權利回復領狀儀式，今年共頒發19張權狀，並由馬蘭部落耆老進行傳統祈福儀式。

市公所表示，今年適逢中秋節前後，部分平時在外地就學、工作的青年返鄉參賽，與家人及族人共同組隊，讓傳統競技成為返鄉交流的一項活動。後續還將進行男子負重接力、陸上龍舟、傳統拔河及大隊接力等項目。另本屆傳統射箭及彈弓競賽則預定10月3日移師卑南遺址公園舉行，持續進行相關競賽。

隨著縣長選舉逐漸升溫，各路參選人近期頻繁出席地方活動，國民黨參選人吳秀華、民進黨參選人陳瑩也到場參與，兩人同場與參賽族人及地方人士互動。

男子撒網捕魚考驗撒網技巧、準度及協調性。圖／台東市公所提供