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台東市原民運動會熱鬧登場 36隊競技 吳秀華、陳瑩同場參與

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市原住民族傳統競技市民運動會今在縣立體育場登場，36支隊伍投入競賽，國民黨參選人吳秀華（左二）、民進黨參選人陳瑩（右二）也到場參與，兩人同場與參賽族人及地方人士互動。圖／台東市公所提供
台東市原住民族傳統競技市民運動會今在縣立體育場登場，36支隊伍投入競賽，國民黨參選人吳秀華（左二）、民進黨參選人陳瑩（右二）也到場參與，兩人同場與參賽族人及地方人士互動。圖／台東市公所提供

中秋節前夕，不少在外求學、工作的原住民族青年返鄉，台東市公所今在縣立體育場舉辦「115年台東市原住民族傳統競技市民運動會」，共有36支隊伍參賽，男子撒網捕魚、女子頂上功夫上午率先登場，選手較勁之餘，也吸引不少族人到場加油。

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市長陳銘風表示，傳統競技除了比拚體力與技巧，也保留過去生活及勞動中的元素，透過不同世代共同參與，讓青年有機會接觸傳統文化。

男子撒網捕魚考驗撒網技巧、準度及協調性，選手上場後全力施展，女子頂上功夫則考驗平衡與穩定，參賽者頂著競賽物品向前完成指定動作，場邊不時傳出加油聲。

除競賽外，開幕典禮同步辦理原住民保留地權利回復領狀儀式，今年共頒發19張權狀，並由馬蘭部落耆老進行傳統祈福儀式。

市公所表示，今年適逢中秋節前後，部分平時在外地就學、工作的青年返鄉參賽，與家人及族人共同組隊，讓傳統競技成為返鄉交流的一項活動。後續還將進行男子負重接力、陸上龍舟、傳統拔河及大隊接力等項目。另本屆傳統射箭及彈弓競賽則預定10月3日移師卑南遺址公園舉行，持續進行相關競賽。

隨著縣長選舉逐漸升溫，各路參選人近期頻繁出席地方活動，國民黨參選人吳秀華、民進黨參選人陳瑩也到場參與，兩人同場與參賽族人及地方人士互動。

男子撒網捕魚考驗撒網技巧、準度及協調性。圖／台東市公所提供
男子撒網捕魚考驗撒網技巧、準度及協調性。圖／台東市公所提供

台東市原住民族傳統競技市民運動會開幕同步辦理原住民保留地權利回復領狀儀式，今年共頒發19張權狀。圖／台東市公所提供
台東市原住民族傳統競技市民運動會開幕同步辦理原住民保留地權利回復領狀儀式，今年共頒發19張權狀。圖／台東市公所提供

陳瑩 吳秀華 2026九合一選舉 台東縣選舉

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