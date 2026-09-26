「洋流」加持基隆綠選情？童子瑋：基隆感受劇烈洋流現象有信心翻轉

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天參加大德廟遶境活動，整個七堵區鑼鼓喧天，有舞龍、舞獅十分熱鬧。被問到基隆選情有沒有受到台北市的「洋流」影響，童子瑋說，北北基是共同生活圈，基隆已有感受到劇烈的洋流現象，民心思變，他很有信心翻轉選情。

大德廟今天上午遶境活動，議員曾怡芳在百六街起點相迎，沿途鑼鼓喧天，鞭炮聲不絕於耳。

民進黨台北市長參選人沈伯洋所謂「洋流」近日討論度高，童子瑋今天回應說，台北市「洋流」現象的產生，基隆已有感受到劇烈的洋流現象，為何會產生，因為多數年輕人對市政本來不一定關心，但因北北基是共同生活圈，很多年輕人到台北上班，對民進黨台北市長參選人沈伯洋提出的政見及造成風潮，大家都關注到基隆城的發展，為何和台北落差這麼大。

童子瑋表示，洋流讓北北基民眾有不同的思考，「我對北北基都翻轉很有信心」，這幾天他在基隆港推出的15公尺高的水上氣球「黃阿瑪」中秋連假期間帶動非常多的人潮到基隆，帶到基隆的觀光和經濟發展。

號子瑋指出，這幾天很多雙北市民都到基隆了，感受到黃阿闖的熱情，因此一個市長有沒有心、有沒有創意、有沒有執行能力，真的非常的重要。