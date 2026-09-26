輔選子弟兵拉抬選情 侯友宜請託中壢鄉親票投彭康傑

桃園市中壢區議員參選人彭康傑今舉辦服務處成立大會，新北市長侯友宜也到場出席，與子弟兵合體，這也是侯友宜既中壢區初選後，第二次與彭康傑合體拉抬選情。侯友宜向在場鄉親請託，票投彭康傑，讓中壢發展變更好。

桃園第七選區（中壢）此屆應選11席議員，已登記人數共17人，競爭激烈。國民黨名單有彭康傑、葉明月、劉安祺、吳睿霖、梁為超、邱奕勝；民進黨為張曉昀、黃崇真、彭俊豪、魏筠；無黨籍部分有毛嘉慶、劉曾玉春、張兆恩、張仲方、李欣、謝美英及徐盛揚。

侯友宜先與彭康傑一起到廟裡參香，再送上蘿蔔給彭康傑，預祝有好彩頭，立委魯明哲、洪孟楷、呂玉玲、桃園市議員凌濤等人也到場為彭康傑加油打氣。

侯友宜表示，彭康傑多年在新北第一線，跟里長、跟市民一起共同打拚，這一次，他回到故鄉中壢，要藉著他在第一線努力、認真做事的態度跟方法、毅力，來做最大的奉獻。

侯友宜說，年輕人出來選舉不容易，但以彭康傑的經歷、個性，及專業經驗的態度，絕對可以為中壢、為桃園市，做出很好的成績，拜託中壢的朋友投彭康傑一票，中壢發展會更好，桃園、新北未來的相關建設，會更緊密連結在一起。

桃園市中壢區議員參選人彭康傑今舉辦服務處成立大會，新北市長侯友宜也到場出席，與子弟兵合體，拉抬選情。記者江婉儀／攝影