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竹北藍白合破局效應外溢？ 柯文哲：兩黨主席還不善後太奇怪了

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
柯文哲昨天在新竹縣新豐鄉中秋晚會巧遇鄭朝方，鄭朝方看到柯文哲後主動上前致意，兩人握手寒暄。圖／讀者提供
柯文哲昨天在新竹縣新豐鄉中秋晚會巧遇鄭朝方，鄭朝方看到柯文哲後主動上前致意，兩人握手寒暄。圖／讀者提供

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天到宜蘭輔選，因為國5大塞車，遲到50分鐘，讓他直呼「從來沒遲到過這麼久」。對於竹北藍白合破局效益是否擴及宜蘭？柯文哲舉管理學知名理論，表示破局是「黑天鵝」，事先無法預期，但破局後都不處理才是「灰犀牛」，兩黨主席應該談一下怎麼善後，到現在還不處理太奇怪了。

2026九合一選舉

竹北破局後，宜蘭藍白合持續穩定前進，民眾黨主席黃國昌月初到宜蘭時，也說吳宗憲是非常優秀的人才，學經歷完整，民眾黨與他個人都支持吳宗憲的決心，到目前為止沒有任何動搖。不過，柯文哲昨天到新竹縣輔選，與民進黨縣長參選人鄭朝方巧遇，鄭主動上前握手寒暄，引發「綠白合」聯想。

柯文哲今天到宜蘭與陳琬惠共同陪黨籍參選人掃街，媒體詢問與鄭朝方昨天寒喧超過5分鐘，是否可能綠白合？竹北破局效應是否可能外擴到宜蘭？

柯說，「不要下子藍白合、綠白合、藍綠合一大堆合」，他又不是不認識鄭，並說自己站在那裡，人家來跟你握手，「我也不能逃啊」，這很正常，沒有什麼。

他表示，所謂的「外溢效應」是先發生事情且產生效果，效應往外擴散。但以他的選舉經驗，竹北的選舉連開始打都還沒有，雙方還沒激化，藍白合破局效應會往外擴多少、會鬧多大都還不知道，實在太難預測。

柯文哲說，管理學有「黑天鵝與灰犀牛」理論，黑天鵝是想都沒想到，竟然出現了，灰犀牛就是每個人都知道這個是危機，但是都不去處理，等犀牛衝過來的時候都不曉得怎麼處理。

他分析竹北藍白合破局是黑天鵝，因為事先沒想到，但是破局後大家都不處理，「這才是灰犀牛」。他說，同樣的話已講７、８次，發生他沒有怪誰，但兩黨主席總要去談一下怎麼善後，到現在都不善後，他就覺得太奇怪了。

柯文哲 藍白合 黨主席 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 鄭朝方 新竹縣選舉

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