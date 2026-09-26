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蕭美琴合體談毛孩政策再出招 莊競程「幸福新製程」政見曝光

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
中秋節期間，莊競程與副總統蕭美琴合體製作寵物月餅，從毛小孩日常照護談到城市動物政策，提出「二網、一圈、一平台」。圖／莊競程團隊提供
中秋節期間，莊競程與副總統蕭美琴合體製作寵物月餅，從毛小孩日常照護談到城市動物政策，提出「二網、一圈、一平台」。圖／莊競程團隊提供

民進黨新竹市長參選人莊競程今推出「幸福新製程」政策摺頁，攤開交通、教育、育兒等政策，並承諾新竹捷運4年內動工；繼中秋節與副總統蕭美琴合體推動物友善政策後，也將相關主張納入城市治理，喊話政見寫下來就要接受市民檢驗。

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莊競程表示，新竹有全台頂尖科技人才，每天替世界解決困難問題，但回到城市，仍得面對塞車、教育資源不足、育兒壓力及重大建設進度等問題。參選人不能只談願景，更應提出解方、設定期限，並為承諾負責。

莊競程指出，「幸福新製程」取自新竹熟悉的科技語言，工程師面對問題會找出原因、提出解方、設定進度再完成，希望將相同精神帶進市政府，把未來4年的政策化為市民可逐項追蹤、檢驗的工作清單。

交通方面，莊競程承諾當選後新竹捷運4年內動工。他表示，新竹談捷運多年，不能每到選舉又讓市民繼續等，推動捷運除重大建設外，更希望減少市民塞車時間，把更多下班時間留給家人。

除交通、教育及育兒外，莊競程也持續擴充政策版圖。中秋節期間，他與副總統蕭美琴合體製作寵物月餅，從毛小孩日常照護談到城市動物政策，提出「二網、一圈、一平台」，包括智慧動物照護網、寵物健康安全守護網、寵物友善生活圈及新竹友善動物城市平台。

莊競程主張，未來應改善動物收容、醫療及認養環境，盤點各行政區寵物活動空間，並串聯店家、企業、社區及動保團體，讓動物友善不只是興建寵物公園，而是納入城市治理。

莊競程也向爭取連任的市長高虹安喊話，可將4年執政成績攤開，讓市民檢驗哪些問題已解決、哪些仍存在；現任市長接受執政成績檢驗，挑戰者則接受政策與承諾檢驗，「幸福新製程」就是把下一個4年的責任清楚寫下來。

中秋節期間，莊競程與副總統蕭美琴合體製作寵物月餅，從毛小孩日常照護談到城市動物政策，提出「二網、一圈、一平台」。圖／莊競程團隊提供
中秋節期間，莊競程與副總統蕭美琴合體製作寵物月餅，從毛小孩日常照護談到城市動物政策，提出「二網、一圈、一平台」。圖／莊競程團隊提供

民進黨新竹市長參選人莊競程今推出「幸福新製程」政策摺頁，攤開交通、教育、育兒等政策，並承諾新竹捷運4年內動工。圖／莊競程團隊提供
民進黨新竹市長參選人莊競程今推出「幸福新製程」政策摺頁，攤開交通、教育、育兒等政策，並承諾新竹捷運4年內動工。圖／莊競程團隊提供

中秋節期間，莊競程與副總統蕭美琴合體製作寵物月餅，從毛小孩日常照護談到城市動物政策，提出「二網、一圈、一平台」。圖／莊競程團隊提供
中秋節期間，莊競程與副總統蕭美琴合體製作寵物月餅，從毛小孩日常照護談到城市動物政策，提出「二網、一圈、一平台」。圖／莊競程團隊提供

民進黨新竹市長參選人莊競程今推出「幸福新製程」政策摺頁，攤開交通、教育、育兒等政策，並承諾新竹捷運4年內動工。圖／莊競程團隊提供
民進黨新竹市長參選人莊競程今推出「幸福新製程」政策摺頁，攤開交通、教育、育兒等政策，並承諾新竹捷運4年內動工。圖／莊競程團隊提供

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