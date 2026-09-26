江啟臣迺夜市巧遇白營議員 拋「庶民經濟三支箭」

昨晚中秋夜，國民黨台中市長參選人江啟臣與立委羅廷瑋、市議員李中、林霈涵一起到東區旱溪夜市「迺夜市」，除發放「啟程環保袋」，與民眾熱情打招呼，拜票過程中巧遇民眾黨市議員江和樹，兩人開心寒暄，笑稱「巧遇市長、議員『江江』好」，展現跨黨派的好交情與親和力。

江啟臣表示，夜市與傳統市場是台中的靈魂，更是「庶民經濟」的最真實縮影。他強調，要帶動台中整體經濟發展，不能只靠大型建設與園區，更要讓基層的微型企業與攤商能實質受惠，創造「百業齊發」的繁榮景況。

針對台中市的經濟與市場發展，江啟臣提出「庶民經濟三支箭」政見，首先是「推動數位轉型與行銷整合」，強調疫後消費型態改變，市府應主動協助攤商導入多元支付與數位點數系統，並結合「台中購物節」等大型城市行銷活動，將線上流量實質轉化為線下消費，把觀光客逛夜市的消費留在臺中，成為每位攤販最扎實的業績。

其次是針對傳統市場的「硬體升級與優化」，江啟臣承諾未來若擔任市長，將編列專案預算，針對全市傳統市場的公共衛生、停車空間與動線規劃進行全面改善，打造更舒適的消費環境。

最後則是「減輕青創與攤商負擔」。江啟臣表示，許多年輕人選擇在夜市微型創業，未來將檢討並提供合理的規費與租金輔導機制，並引入微型創業貸款利息補貼，鼓勵更多青年留在台中打拚。

昨晚中秋夜，國民黨台中市長參選人江啟臣與立委羅廷瑋、市議員李中、林霈涵一起到東區旱溪夜市「迺夜市」，現場發放「啟程環保袋」，與民眾熱情打招呼。圖／江啟臣競總提供