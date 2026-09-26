影／柯志恩旗山市場掃街人氣旺 指旗山、岡山造勢會有這個驚喜

中秋連假第二天，國民黨高雄市長候選人柯志恩今早在前立委鍾紹和、議員林義迪、議員參選人李振豪陪同下前往旗山第一公有市場掃街拜票，現場不少攤商致贈蒜苗、菜頭、鳳梨，預祝凍蒜。受訪時她並表示，高雄藍白合是既定的戰略，旗山、岡山大造勢也是選戰重點，屆時韓國瑜院長可能現身給大家驚喜。

柯志恩在中秋假期深入市場掃街，昨在三民區建興市場拜票，不少婦女姊妹「討抱抱」，今天在旗山第一公有市場，同樣展現高人氣，許多婦女擁抱、為她打氣並掏出手機合影，開車路過的民眾也特地搖下車窗與她握手致意。在地攤商送上蒜苗、菜頭與鳳梨等吉祥好物，祝福她順利高票「凍蒜」。

媒體關切旗山與岡山是否會比照過去「三山造勢」模式？柯志恩表示，沒有刻意複製當年三山造勢，強調旗山與岡山本來就是選戰耕耘重點區域，韓國瑜院長都可能現身高雄，給大家驚喜。

至於未來與民眾黨的合作規畫，柯志恩指出，跟柯P「藍白合」一直是既定的策略。民眾黨林于凱也是合作的對象，未來只要時間排得出來，不論是柯文哲主席或是黃國昌主席，雙方都會進行緊結合，「未來藍白絕對會是一個既定且穩定的合作模式」。

中秋連假第二天，國民黨高雄市長候選人柯志恩今早在前立委鍾紹和、議員林義迪、議員參選人李振豪陪同下前往旗山第一公有市場掃街拜票。圖／柯志恩競選辦公提供