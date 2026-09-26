解密民調估蔣萬安、沈伯洋最終得票率 秦慧珠：不超過藍綠天花板

台北市長蔣萬安力拚連任，民進黨對手沈伯洋掀「洋流」加溫選情，近期一份民調更顯示兩人差距僅1.2個百分點。國民黨北市議員秦慧珠分析，台北市長最終得票率為蔣萬安55%、沈伯洋43.5%，拚現在也戰未來，但兩人都不會超過藍綠天花板的馬英九64.11%、陳水扁45.91%。

秦慧珠昨晚在臉書指出，長年研究台灣選舉的日本學者小笠原欣幸評論北市選舉「蔣萬安連任幾無懸念」，但要關注蔣與沈伯洋的得票率。若蔣得票率超過60%，能順勢營造出未來總統候選人的格局，反之沈得票率超過45%，即使未當選，對民進黨在台北的實力已相當不錯，接近實際上的勝利，更會拉抬周邊新北、基隆等地選情。

她表示，「當時我在想，這是一份蔣萬安拚60%得票率，挑戰2028總統大位；沈伯洋拚45%得票率，未來再戰台北市長的選舉。」

秦慧珠說，蔣萬安如果2026大贏，藍營很可能簇擁他挑戰2028，若他贏了2028，台北市長勢必補選，沈伯洋會是民進黨最佳補選候選人；若蔣2026大贏，卻做滿4年才離職，沈也會是2030年市長選舉民進黨潛在最佳候選人。所以，蔣萬安對上沈伯洋，不僅是拚現在，也是戰未來。

台北市信民兩岸研究協會日前公布一份民調，蔣萬安和沈伯洋的差距僅1.2%。秦指出，這份民調既違反從5月至8月各機構所做的台北市長民調趨勢，也和小笠原欣幸的研究與預測不同。

秦慧珠說，該份民調抽樣結構泛綠37.5%、泛藍28.4%，偏差與不精準，大大改變北市各行政區藍綠板塊的結構，因此結果令人難以置信。若以這份民調的其他幾項數據推估，仍可推測出兩人在選戰的可能結果。

她分析，其一，蔣萬安滿意度，很滿意15.0%，有點滿意37.4%，合計52.4%；很不滿意25.4%，有點不滿意16.2%，合計41.6%，未回答6%；其二，是否要換黨執政，繼續讓國民黨做市長38.0%，換民進黨做做看42.0%，未明確回答20.0%；其三，預估當選率，蔣萬安57.8%，沈伯洋21.3%，未明確回答20.9%。

秦慧珠把3項調查數據合併分析，通常對某人執政滿意的人都會繼續支持他，預估至少52.4%可能會投蔣萬安，41.6%可能不會投他，希望換黨做42%、不希望換黨38%，所以可能42%不投蔣萬安，而可能投蔣38%加未明確回答20%中的一部分。

她直言，或許有人會問，未明確表態20%也有可能希望換黨做，為何不把未明確回答的加入其中。一般而言，反對蔣萬安、反對國民黨的選民會強烈表態；在目前的氛圍下，支持蔣萬安、支持國民黨繼續執政的表態率明顯降低，有些轉成自稱「中立選民」或暫時隱藏在不表態、未明確回答的20%裡。

秦慧珠說，因此當詢問預期當選率時，支持沈伯洋的40.5%選民，也只有21.3%認為他會當選，支持蔣萬安的41.7%選民，卻有57.8%認為蔣會當選。

她綜合3項調查結果分析，推估蔣萬安的最終得票率會是55%，沈伯洋的得票率會是43.5%，雙方相差11.5%，而投其他四位候選人或投廢票的，會有1.5%。兩人最終得票率都達不到小笠原欣幸估的60%、45%，也不會打破歴年藍綠在台北市長選戰中的天花板。