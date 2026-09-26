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林國漳遭爆為性侵、詐欺犯辯護 柯文哲：醫生也不會挑病人

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
台灣民眾黨創黨主席柯文哲（中）今天到宜蘭，陪同黨籍參選人掃街拜票。圖／民眾提供
台灣民眾黨創黨主席柯文哲（中）今天到宜蘭，陪同黨籍參選人掃街拜票。圖／民眾提供

國民黨立法院黨團近日質疑民進黨宜蘭縣長參選人林國漳自稱「公益律師」，過去卻幫性侵、詐騙犯辯護，林回擊對手抹黑、潑髒水，強調多是法扶指派案件。柯文哲今天以自己當台大醫師時治療邵曉玲、連勝文等傷患為例，「對我來說都是病人」，這也沒什麼奇怪的地方。

2026九合一選舉

宜蘭縣長選戰升溫，林國漳近日遭藍營指控幫性侵、詐騙犯、聚眾群毆分子辯護，協助減刑脫罪，卻自稱「公益律師」；林陣營回應有許多是法扶指派的案件，吳宗憲競辦則再批，這些爭議案件是林國漳「自選、收費接案」，林說謊騙宜蘭人。

柯文哲今天到宜蘭輔選黨籍參選人，媒體詢問看法，柯說，他不清楚細節，但就好像醫生不會挑病人，對律師來講，來的就是委託人，「這也沒什麼奇怪的地方」。

他說，以前在台大當醫生時，胡志強妻子邵曉玲需要裝葉克膜，他也去支援，連勝文中槍時他是創傷醫學部主任，阿扁身心症他還擔任阿扁醫療小組召集人。

柯文哲說，別人問他是藍的還是綠的？對醫生來講，來就是病人，那對律師來講，來就是委託人就是被告，這有什麼好挑的？這種事情不需要討論。

林國漳 柯文哲 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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