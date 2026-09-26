盧秀燕、黃敏惠中秋合體挺吳品叡 「學姐市長」車隊掃街拉抬聲勢

台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠今陪同無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡到水上鄉車隊掃街，出發前先至水上璿宿上天宮參拜，隨後站上戰車掃街，並至水上鄉長參選人陳德榮服務處品嘗嘉義白醋涼麵，兩名「學姐市長」出動，全力拉抬在野大聯盟聲勢。

盧秀燕在出發前贈送一盒「在野大檸檬」給吳品叡。盧秀燕說，地方組成在野大聯盟，送上「在野大檸檬」祝福吳品叡，她和黃敏惠是國民黨，吳品叡是無黨籍，只要志同道合都是好朋友，在野大聯盟為人民發聲，反對一黨獨大、一黨獨裁，守護台灣民主政治。

水上璿宿上天宮主委賴相全、前立委林國慶、民雄鄉長林于玲、義竹鄉長黃政傑、議員詹琬蓁、議員王啟澧、議員李國勝、議員楊秀琴、議員參選人李佳豪、水上鄉長參選人陳德榮、國民黨嘉義黨部主委蔡明顯、水上鄉民代表王笙羽、林芳琪等人陪同參拜。

盧秀燕說，中秋連假專程來嘉義挺吳品叡，從北到南有很多女性參選人，她和黃敏惠都可以稱作「學姐市長」，大家相約一起輔選，創造女性執政機會，讓台灣政治環境更好，學姐助選團今天第一次出動，吳品叡已連任兩屆朴子市長，希望她更上層樓，當選縣長繼續服務。

盧秀燕表示，吳品叡為朴子市公所創造財源，開源節流清償債務，並將重陽敬老金提高至2000元。此外，吳品叡也致力提升老人社會福利，若吳品叡當選嘉義縣長，將全額補助65歲以上老人健保費，嘉義市目前已實施此項補助，期望嘉義縣社會福利也能跟進。

黃敏惠說，中秋連假行程緊湊，但她一定要排除萬難，代表所有女性縣市長為吳品叡加油，嘉義縣是艱困選區，以在野大聯盟方式推出人選，吳品叡勇敢站出來，年輕、有活力，兩屆朴子市長期間推動財政健全、重視文化教育，具有理想抱負，希望縣市攜手合作，互利共榮。

吳品叡說，她是無黨籍參選，感謝受到兩位學姊肯定，因為是無黨籍，只要是支持她的、支持做對的事情，不論是藍的、綠的、白的，都是她的好朋友，目前嘉縣還缺65歲以上老人健保費全額補助，翁章梁做不到的，讓她來做，另也規畫提高既有敬老卡額度。

地方五合一選舉升溫，台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠等人今天到嘉義縣輔選，力挺在野大聯盟參選人。記者黃于凡／攝影

台中市長盧秀燕（中）今天南下力挺無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡（左），贈送「在野大檸檬」祝福。記者黃于凡／攝影

地方五合一選舉升溫，台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠等人今天到嘉義縣輔選，力挺在野大聯盟參選人。記者黃于凡／攝影