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長期住在新北新店或台中豐原？江啟臣直播回應網友質疑

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天早上和台中市議員李文傑、楊啓邦，在市場自治會代表及地方幹部陪同下，前往大甲第二公有零售市場掃街，向攤商與採買民眾問候，一行人先至大甲城隍廟參香祈福。記者游振昇／攝影
台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天早上和台中市議員李文傑、楊啓邦，在市場自治會代表及地方幹部陪同下，前往大甲第二公有零售市場掃街，向攤商與採買民眾問候，一行人先至大甲城隍廟參香祈福。記者游振昇／攝影

台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天早上和台中市議員李文傑、楊啓邦，在市場自治會代表及地方幹部陪同下，到大甲第二公有零售市場掃街，向攤商與採買民眾問候。最近常有網友質疑江啟臣長期住新北市新店或台中市豐原，江啟臣今天市場拜票時開直播，回應網友質疑說，他一直住在豐原老家，新店則是太太的娘家。

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江啟臣等人今天在大甲市場掃街拜票一個多小時，他表示，傳統市場是鄉親日常生活的重要場所，除了保留熟悉的人情味，也要持續改善採買環境。他與在地議員共同為大甲第二市場爭取空調，希望讓攤商工作、民眾買菜都能更舒適，讓市場服務與生活品質一起提升。

網路最近常有網友質疑江啟臣長期住新北市新店，而非台中豐原；一名網友在網路Thteads為江啟臣抱不平說，江啟臣是立法院副院長，當立委如果長期住新北市也是合情合理，而且他住新北市的情報並不正確。

江啟臣今天在市場拜票時透過社群直播，與線上網友分享掃街見聞。針對留言詢問是否住在新店，江啟臣說明，他一直住在豐原老家，擔任民意代表以來中北通勤；新店則是太太的娘家，清楚回應外界對他居住地的疑問。

江啟臣 2026九合一選舉 台中市選舉

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