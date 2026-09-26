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新店十四張斯馨祠繞境 蘇巧慧盼新北29區信仰與文化故事各自精彩

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新店十四張斯馨祠大坪林繞境活動，也希望讓新北29區發展各自獨特的風貌，各自精彩。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新店十四張斯馨祠大坪林繞境活動，也希望讓新北29區發展各自獨特的風貌，各自精彩。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新店十四張斯馨祠大坪林繞境活動，蘇巧慧一到場便受到現場民眾熱烈歡迎，主任委員林文雄也率廟方幹部熱情迎接，眾人一同參香祈求土地公庇佑地方風調雨順、合境平安。

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蘇巧慧說，斯馨祠守護新店地區249年，是新店最古老的土地公廟，也見證當地的變遷和發展，未來她也希望能夠帶領市府團隊，不只讓更多人看見十四張地區的信仰與文化故事，也希望讓新北29區發展各自獨特的風貌，各自精彩。新北市議員陳乃瑜、陳永福，新北市議員參選人陳韋任共同出席。

蘇巧慧說，新店十四張是新店最早開發的地區，而斯馨祠則是新店地區最古老的土地公廟，見證新店兩百多年的變化，也是地方重要的信仰中心，明天斯馨祠將搬入新厝，非常感謝斯馨祠多年來庇佑地方，未來她也期盼有機會和眾人一起努力，讓更多人看見新店十四張地區的文化和發展歷史。

蘇巧慧提到，她提出「鑽石山城」和「新皇冠海岸計劃」，就是希望串連新北的山海資源，將散落在山徑和聚落間的五顆「鑽石」相互串接：步道、鐵道、礦道、茶道、老街道，以步道路網為例，蘇巧慧指出，她將打造讓登山者「下車就到登山口」的登山環境，並推出特色登山路線，例如以涵蓋深坑、石碇、坪林等區的茶鄉媽祖遶境路線為軸心，串連沿線250座土地公廟，打造「淡蘭古道土地公廟朝聖之旅」，創造屬於新北的步道品牌。

明天中秋連假最後一天，蘇巧慧特別邀請「唐美雲歌仔戲團」在「三重向日葵廣場」，晚上七點鐘，帶來經典大戲「龍鳳情緣」。蘇巧慧說，非常歡迎大小朋友一起來看戲，未來如果有機會，她也會帶領市府團隊持續支持台灣優秀的藝文與文化產業，幫助每一位創作者、表演者都可以在新北找到舞台、表演精彩。針對媒體追問是否也會上台「粉墨登場」，蘇巧慧笑說，她在台下鼓掌就好，「舞台還是留給專業的人來表演就好。」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新店十四張斯馨祠大坪林繞境活動，也希望讓新北29區發展各自獨特的風貌，各自精彩。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新店十四張斯馨祠大坪林繞境活動，也希望讓新北29區發展各自獨特的風貌，各自精彩。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新店十四張斯馨祠大坪林繞境活動，也希望讓新北29區發展各自獨特的風貌，各自精彩。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新店十四張斯馨祠大坪林繞境活動，也希望讓新北29區發展各自獨特的風貌，各自精彩。圖／蘇巧慧競辦提供

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