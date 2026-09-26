中秋北埔「茶金」地景開唱 鄭朝方提客庄深旅文創政策

中秋月夜客庄飄歌聲，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方昨晚在北埔姜阿新洋樓，與陳永淘、米莎登台演唱，並獻唱客語創作「髻鬃花」。鄭朝方也提出「客庄深旅文創產業政策」，盼串聯北埔、峨眉、寶山，打造黃金旅遊廊道，帶動地方產業。

鄭朝方昨受邀出席新竹縣北埔鄉兒少文教協會舉辦的「月光圓圓」活動，與陳永淘、米莎在百年歷史建築姜阿新洋樓登台，中秋夜吸引不少民眾到場聽歌。

鄭朝方在米莎吉他伴奏下，演唱自己的客語創作「髻鬃花」。這首作品由詩人葉國居與鄭朝方共同創作、鄭譜曲，以「髻鬃花」描寫傳統客家阿婆從清晨忙到日落、為家庭辛勤付出的一生，相關專輯曾入圍金曲獎最佳客語專輯。

鄭朝方表示，北埔的文化存在於建築、音樂、茶香及居民生活中，「月光圓圓」選在姜阿新洋樓舉行，就是讓歷史空間重新走入當代生活。他認為，新竹縣觀光應從「看景點」走向「體驗地方」，透過音樂、藝術、節慶及歷史場域，創造客庄特有的旅遊體驗。

鄭朝方並提出「客庄深旅文創產業政策」，以北埔老街、古蹟、膨風茶及客家文化為核心，向外串聯峨眉、寶山的湖泊、農村、自行車及特色產業，整合交通接駁、停車資訊、數位導覽、特色商圈及地方創生，打造「黃金旅遊廊道」。

他表示，觀光不能只把人帶進來，更要讓遊客「多走一個地方、多認識一個故事」，將一日遊發展為深度旅遊，讓人潮轉化為地方產業收益。

鄭朝方說，新竹縣十三鄉鎮市各有文化與自然資源，未來縣府應扮演整合角色，串聯山、湖、海、客庄與城市，規畫不同主題旅遊路線，讓外界想到新竹縣時，不只有竹科，也想到北埔茶香、客庄歌聲及地方獨有的生活風景。