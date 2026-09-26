快訊

龐祥麟「一剪梅」反派經典成絕響！寇世勳、張晨光悲送最後一程

亞運拳擊／成功復仇哈薩克名將 林郁婷晉級8強賽

得罪土地公！兩度闖廟偷1.8萬元香油錢 慣竊「土地公生日」當天落網

聽新聞
0:00 / 0:00

「洋流」吹起刺激蔣萬安危機感？沈伯洋：蔣選情穩定領先

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）走訪永春市場拜票，熱情菜攤阿嬤送上白蘿蔔象徵好彩頭。記者張文玠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）走訪永春市場拜票，熱情菜攤阿嬤送上白蘿蔔象徵好彩頭。記者張文玠／攝影

台北市長參選人沈伯洋拚選戰，近來勤跑地方，也掀起一波波「洋流」，藍營分析綠營操作是好事，市長蔣萬安最大危險是選情太穩定，激不起危機感。沈伯洋今直言，分析得很棒，蔣選情穩定領先，人氣非常高，很多人都很喜歡他。

2026九合一選舉

沈伯洋上午到永春市場掃街前，被問及蔣萬安中秋連假公開行程相對較少，外界認為是避免多說多錯、硬碰硬凸顯沈的優勢？沈回應，最近市政問題真的不少，路樹問題重新浮現出來，營養午餐問題也浮現，鮮奶兌換率也是問題，兒虐問題還沒解決。他認為，蔣市長很忙，在那麼忙的狀況之下，蔣可能想要休息一下也是有可能。

藍營分析民進黨操作洋流是好事，蔣萬安最大危險是選情太穩定，激不起危機感？沈伯洋說，他們分析得很棒，蔣萬安選情真的非常穩定領先，自己是挑戰者；蔣萬安人氣也非常高，很多人都很喜歡他。「我們目標很簡單，就是要多多說服市民，為什麼我們是更好的選擇。」

至於沈伯洋日前在五分埔掃街拜票遭控推倒長者，事後被發現是沈扶起對方。沈表示，畫面會說話，全程都有直播，所以看直播就會知道，事實根本不是如此。

沈伯洋提到，他現在滿多掃街，尤其是市場，呼籲大家一定要注意安全。第二，這種側翼抹黑在這場選舉裡漸漸變得無效，流量愈來愈低，因為大家都有直播，大家也不喜歡這種負面抹黑。最後大家要看的還是政見、市政，這才是大家喜歡的。

台北市長參選人沈伯洋拚選戰，近來勤跑地方，也掀起一波波「洋流」。此為今日上午永春市場。記者林佳彣／攝影
台北市長參選人沈伯洋拚選戰，近來勤跑地方，也掀起一波波「洋流」。此為今日上午永春市場。記者林佳彣／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋走訪永春市場，在紙上親筆簽名並與攤商合影。記者張文玠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋走訪永春市場，在紙上親筆簽名並與攤商合影。記者張文玠／攝影

沈伯洋 蔣萬安 藍營 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／綠營小雞拉「洋流」港都撐聲量 柯志恩酸賴瑞隆：快沒存在感了

首都之戰…藍綠攻防激烈 蔣市府闢謠

滷肉飯成北市長選舉議題 沈伯洋籲：這幾個紅線不能踩

熱線柯P 柯志恩：高雄藍白合沒有問題

相關新聞

「洋流」吹起刺激蔣萬安危機感？沈伯洋：蔣選情穩定領先

台北市長參選人沈伯洋拚選戰，近來勤跑地方，也掀起一波波「洋流」，藍營分析綠營操作是好事，市長蔣萬安最大危險是選情太穩定，激不起危機感。沈伯洋今直言，分析得很棒，蔣選情穩定領先，人氣非常高，很多人都很喜歡他。

影／藍評「洋流」反助蔣萬安 沈伯洋自認挑戰者全力拚

針對國民黨黨內人士分析「洋流」對藍營反而是好事、蔣萬安選情最大危機是過於穩定，民進黨台北市長參選人沈伯洋前往信義區永春市場掃街時受訪，幽默大讚藍營「分析得很棒」。他坦言蔣萬安選情確實非常穩固、人氣很高，自己本來就是挑戰者，接下來的目標就是持續走入基層全力拚搏，向市民證明自己是更好的選擇。

影／柯志恩旗山市場掃街人氣旺　指旗山、岡山造勢會有這個驚喜

中秋連假第二天，國民黨高雄市長候選人柯志恩今早在前立委鍾紹和、議員林義迪、議員參選人李振豪陪同下前往旗山第一公有市場掃街拜票，現場不少攤商致贈蒜苗、菜頭、鳳梨，預祝凍蒜。受訪時她並表示，高雄藍白合是既定的戰略，旗山、岡山大造勢也是選戰重點，屆時韓國瑜院長可能現身給大家驚喜。

解密民調估蔣萬安、沈伯洋最終得票率 秦慧珠：不超過藍綠天花板

台北市長蔣萬安力拚連任，民進黨對手沈伯洋掀「洋流」加溫選情，近期一份民調更顯示兩人差距僅1.2個百分點。國民黨北市議員秦慧珠分析，台北市長最終得票率為蔣萬安55%、沈伯洋43.5%，拚現在也戰未來，但兩人都不會超過藍綠天花板的馬英九64.11%、陳水扁45.91%。

林國漳遭爆為性侵、詐欺犯辯護 柯文哲：醫生也不會挑病人

國民黨立法院黨團近日質疑民進黨宜蘭縣長參選人林國漳自稱「公益律師」，過去卻幫性侵、詐騙犯辯護，林回擊對手抹黑、潑髒水，強調多是法扶指派案件。柯文哲今天以自己當台大醫師時治療邵曉玲、連勝文等傷患為例，「對我來說都是病人」，這也沒什麼奇怪的地方。

盧秀燕、黃敏惠中秋合體挺吳品叡 「學姐市長」車隊掃街拉抬聲勢

台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠今陪同無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡到水上鄉車隊掃街，出發前先至水上璿宿上天宮參拜，隨後站上戰車掃街，並至水上鄉長參選人陳德榮服務處品嘗嘉義白醋涼麵，兩名「學姐市長」出動，全力拉抬在野大聯盟聲勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。