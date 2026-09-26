「洋流」吹起刺激蔣萬安危機感？沈伯洋：蔣選情穩定領先

台北市長參選人沈伯洋拚選戰，近來勤跑地方，也掀起一波波「洋流」，藍營分析綠營操作是好事，市長蔣萬安最大危險是選情太穩定，激不起危機感。沈伯洋今直言，分析得很棒，蔣選情穩定領先，人氣非常高，很多人都很喜歡他。

沈伯洋上午到永春市場掃街前，被問及蔣萬安中秋連假公開行程相對較少，外界認為是避免多說多錯、硬碰硬凸顯沈的優勢？沈回應，最近市政問題真的不少，路樹問題重新浮現出來，營養午餐問題也浮現，鮮奶兌換率也是問題，兒虐問題還沒解決。他認為，蔣市長很忙，在那麼忙的狀況之下，蔣可能想要休息一下也是有可能。

藍營分析民進黨操作洋流是好事，蔣萬安最大危險是選情太穩定，激不起危機感？沈伯洋說，他們分析得很棒，蔣萬安選情真的非常穩定領先，自己是挑戰者；蔣萬安人氣也非常高，很多人都很喜歡他。「我們目標很簡單，就是要多多說服市民，為什麼我們是更好的選擇。」

至於沈伯洋日前在五分埔掃街拜票遭控推倒長者，事後被發現是沈扶起對方。沈表示，畫面會說話，全程都有直播，所以看直播就會知道，事實根本不是如此。

沈伯洋提到，他現在滿多掃街，尤其是市場，呼籲大家一定要注意安全。第二，這種側翼抹黑在這場選舉裡漸漸變得無效，流量愈來愈低，因為大家都有直播，大家也不喜歡這種負面抹黑。最後大家要看的還是政見、市政，這才是大家喜歡的。

台北市長參選人沈伯洋拚選戰，近來勤跑地方，也掀起一波波「洋流」。此為今日上午永春市場。記者林佳彣／攝影