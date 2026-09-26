影／藍評「洋流」反助蔣萬安 沈伯洋自認挑戰者全力拚

針對國民黨黨內人士分析「洋流」對藍營反而是好事、蔣萬安選情最大危機是過於穩定，民進黨台北市長參選人沈伯洋前往信義區永春市場掃街時受訪，幽默大讚藍營「分析得很棒」。他坦言蔣萬安選情確實非常穩固、人氣很高，自己本來就是挑戰者，接下來的目標就是持續走入基層全力拚搏，向市民證明自己是更好的選擇。

沈伯洋在永春市場掃街展現高人氣，狹窄走道被採買民眾與熱情支持者擠得水洩不通。沿途攤商紛紛放下工作熱情相迎，有菜販送上白蘿蔔象徵好彩頭，也有肉攤老闆遞上紙張索取簽名並開心合影；現場更有支持者抱著黑熊學院布偶前來比讚，甚至有民眾特地拿出經典遊戲主機PS2請他簽名，互動相當熱絡。

談及藍營對選情的評估，沈伯洋直言，蔣萬安目前的選情確實處於穩定領先狀態，很多市民都很喜歡他，「我們本來就是挑戰者的角色」。他強調，自己的選戰目標非常簡單明確，就是要盡最大努力多多說服台北市民，用具體願景與行動讓大家看見改變的可能。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）走訪永春市場，在紙上親筆簽名並與攤商合影。記者張文玠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）在永春市場接受聯訪，回應藍營對洋流效應與蔣萬安選情的分析。記者張文玠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左一）掃街人氣旺，熱情民眾特地抱來經典遊戲主機PS2索取簽名。記者張文玠／攝影