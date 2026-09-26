快訊

龐祥麟「一剪梅」反派經典成絕響！寇世勳、張晨光悲送最後一程

亞運拳擊／成功復仇哈薩克名將 林郁婷晉級8強賽

得罪土地公！兩度闖廟偷1.8萬元香油錢 慣竊「土地公生日」當天落網

聽新聞
0:00 / 0:00

影／蘇巧慧出席十四張斯馨祠遶境 拋打造新北多元展演平台政見

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午與在地市議員陳乃瑜、陳永福及市議員參選人陳韋任共同前往新店「十四張斯馨祠」，出席喬遷祈安遶境活動。記者王長鼎／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午與在地市議員陳乃瑜、陳永福及市議員參選人陳韋任共同前往新店「十四張斯馨祠」，出席喬遷祈安遶境活動。記者王長鼎／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午與在地市議員陳乃瑜、陳永福及市議員參選人陳韋任共同前往新店「十四張斯馨祠」，出席喬遷祈安遶境活動。面對藍營參選人李四川頻密規劃基層與文化行程，蘇巧慧表示，將持續走訪新北29區，藉由選戰推廣在地文化特色，並宣布明日將邀請國寶級藝師唐美雲至三重演出，宣示打造新北成為文化大平台的決心。

2026九合一選舉

蘇巧慧指出，斯馨祠作為新店大坪林最古老的土地公廟，建廟已249年，象徵在地歷史與文化的凝聚。新北每一區都有獨特的故事與美景，明天將搬至十四張紀念公園旁，未來若有機會執政，將善用市府資源，結合新北山海特色，讓全區特色躍上舞台，創造跨界與多元的文化新活力。

談及文化政見，蘇巧慧特別提到在立委任內深耕教育文化委員會，除了推動影視音協拍與ACGN產業發展外，更實施「公共借閱權」制度，保障創作者與譯者的圖書借閱報酬，近期已陸續發放新一期補貼，以實質政策支持本土創作。此外，她長期經營「水獺媽媽巧巧話」節目，持續推廣台灣原創繪本與本土故事。

針對明日即將於三重向日葵廣場登場的文化活動，蘇巧慧透露，已特別邀請唐美雲歌仔戲團演出經典劇碼「龍鳳情緣」。她笑稱，日前特地向唐美雲老師請益歌仔戲身段與拋水袖技巧，深刻體會到「台上一分鐘，台下十年功」，雖然自己的練習影片僅能「搏君一笑」，但希望藉由親身體驗，吸引更多年輕世代關注傳統藝文，共同營造更蓬勃發展的本土創作環境。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席十四張斯馨祠遶境，受訪時拋出文化政見盼打造新北多元展演平台。記者王長鼎／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席十四張斯馨祠遶境，受訪時拋出文化政見盼打造新北多元展演平台。記者王長鼎／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午與在地市議員陳乃瑜、陳永福及市議員參選人陳韋任共同前往新店「十四張斯馨祠」，出席喬遷祈安遶境活動。記者王長鼎／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午與在地市議員陳乃瑜、陳永福及市議員參選人陳韋任共同前往新店「十四張斯馨祠」，出席喬遷祈安遶境活動。記者王長鼎／攝影

蘇巧慧 遶境 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

佳節拜票…李四川打交通牌 蘇巧慧提偏鄉醫療

2026全國文化會議落幕 李遠宣示「3T、3I」施政藍圖

影／蘇巧慧稱捷運預算一毛都不會少 李四川：請她發揮協調力

中壢萬人封街烤肉邁入第24年 張善政：展現社區凝聚力與文化特色

相關新聞

「洋流」吹起刺激蔣萬安危機感？沈伯洋：蔣選情穩定領先

台北市長參選人沈伯洋拚選戰，近來勤跑地方，也掀起一波波「洋流」，藍營分析綠營操作是好事，市長蔣萬安最大危險是選情太穩定，激不起危機感。沈伯洋今直言，分析得很棒，蔣選情穩定領先，人氣非常高，很多人都很喜歡他。

影／藍評「洋流」反助蔣萬安 沈伯洋自認挑戰者全力拚

針對國民黨黨內人士分析「洋流」對藍營反而是好事、蔣萬安選情最大危機是過於穩定，民進黨台北市長參選人沈伯洋前往信義區永春市場掃街時受訪，幽默大讚藍營「分析得很棒」。他坦言蔣萬安選情確實非常穩固、人氣很高，自己本來就是挑戰者，接下來的目標就是持續走入基層全力拚搏，向市民證明自己是更好的選擇。

影／柯志恩旗山市場掃街人氣旺　指旗山、岡山造勢會有這個驚喜

中秋連假第二天，國民黨高雄市長候選人柯志恩今早在前立委鍾紹和、議員林義迪、議員參選人李振豪陪同下前往旗山第一公有市場掃街拜票，現場不少攤商致贈蒜苗、菜頭、鳳梨，預祝凍蒜。受訪時她並表示，高雄藍白合是既定的戰略，旗山、岡山大造勢也是選戰重點，屆時韓國瑜院長可能現身給大家驚喜。

解密民調估蔣萬安、沈伯洋最終得票率 秦慧珠：不超過藍綠天花板

台北市長蔣萬安力拚連任，民進黨對手沈伯洋掀「洋流」加溫選情，近期一份民調更顯示兩人差距僅1.2個百分點。國民黨北市議員秦慧珠分析，台北市長最終得票率為蔣萬安55%、沈伯洋43.5%，拚現在也戰未來，但兩人都不會超過藍綠天花板的馬英九64.11%、陳水扁45.91%。

林國漳遭爆為性侵、詐欺犯辯護 柯文哲：醫生也不會挑病人

國民黨立法院黨團近日質疑民進黨宜蘭縣長參選人林國漳自稱「公益律師」，過去卻幫性侵、詐騙犯辯護，林回擊對手抹黑、潑髒水，強調多是法扶指派案件。柯文哲今天以自己當台大醫師時治療邵曉玲、連勝文等傷患為例，「對我來說都是病人」，這也沒什麼奇怪的地方。

盧秀燕、黃敏惠中秋合體挺吳品叡 「學姐市長」車隊掃街拉抬聲勢

台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠今陪同無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡到水上鄉車隊掃街，出發前先至水上璿宿上天宮參拜，隨後站上戰車掃街，並至水上鄉長參選人陳德榮服務處品嘗嘉義白醋涼麵，兩名「學姐市長」出動，全力拉抬在野大聯盟聲勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。