影／蘇巧慧出席十四張斯馨祠遶境 拋打造新北多元展演平台政見

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午與在地市議員陳乃瑜、陳永福及市議員參選人陳韋任共同前往新店「十四張斯馨祠」，出席喬遷祈安遶境活動。面對藍營參選人李四川頻密規劃基層與文化行程，蘇巧慧表示，將持續走訪新北29區，藉由選戰推廣在地文化特色，並宣布明日將邀請國寶級藝師唐美雲至三重演出，宣示打造新北成為文化大平台的決心。

蘇巧慧指出，斯馨祠作為新店大坪林最古老的土地公廟，建廟已249年，象徵在地歷史與文化的凝聚。新北每一區都有獨特的故事與美景，明天將搬至十四張紀念公園旁，未來若有機會執政，將善用市府資源，結合新北山海特色，讓全區特色躍上舞台，創造跨界與多元的文化新活力。

談及文化政見，蘇巧慧特別提到在立委任內深耕教育文化委員會，除了推動影視音協拍與ACGN產業發展外，更實施「公共借閱權」制度，保障創作者與譯者的圖書借閱報酬，近期已陸續發放新一期補貼，以實質政策支持本土創作。此外，她長期經營「水獺媽媽巧巧話」節目，持續推廣台灣原創繪本與本土故事。

針對明日即將於三重向日葵廣場登場的文化活動，蘇巧慧透露，已特別邀請唐美雲歌仔戲團演出經典劇碼「龍鳳情緣」。她笑稱，日前特地向唐美雲老師請益歌仔戲身段與拋水袖技巧，深刻體會到「台上一分鐘，台下十年功」，雖然自己的練習影片僅能「搏君一笑」，但希望藉由親身體驗，吸引更多年輕世代關注傳統藝文，共同營造更蓬勃發展的本土創作環境。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席十四張斯馨祠遶境，受訪時拋出文化政見盼打造新北多元展演平台。記者王長鼎／攝影