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江啟臣大甲市場拜票 婦人衝上前興奮喊「終於看到你了」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長參選人江啟臣今天到大甲第二公有市場拜票，受到熱情歡迎。圖／取自江啟臣臉書直播
台中市長參選人江啟臣今天到大甲第二公有市場拜票，受到熱情歡迎。圖／取自江啟臣臉書直播

台中市長參選人江啟臣今天到大甲第二公有市場拜票受到熱情歡迎；一名婦人興奮喊「你終於來了」，她說江啟臣上次和台中市長盧秀燕黨內初選時，她就支持江啟臣，這次一定全力支持江啟臣選台中市長。

2026九合一選舉

台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天早上8點10分抵達大甲第二公有零售市場掃街，市議員李文傑和楊啟邦陪同，江啟臣徒步走訪市場各攤商和買菜民眾，親切和大家握手拜票，有些攤商看到江啟臣喊「當選」，多位婦人看到江啟臣興奮喊帥哥，說他本人比電視上看起來還年輕。

江啟臣在市場拜票過程，一名阿伯站在二樓陽台向他揮手喊加油，江啟臣眼尖看到也用力揮手回應；一名婦人說，她住后里，今天聽到江啟臣要到大甲市場拜票，特地請朋友騎車載她來看江啟臣本尊。

台中市長參選人江啟臣今天到大甲第二公有市場拜票，受到熱情歡迎。圖／取自江啟臣臉書直播
台中市長參選人江啟臣今天到大甲第二公有市場拜票，受到熱情歡迎。圖／取自江啟臣臉書直播

江啟臣 拜票 大甲 2026九合一選舉 台中市選舉

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