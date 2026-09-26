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遭爆打聽「柯文哲走了沒」 徐欣瑩陣營駁躲柯：兩人是世交

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
徐欣瑩團隊表示，徐欣瑩對柯文哲一直存有感激，兩人更是世代之交，彼此關係良好，「若有機會見面怎麼可能排斥？」。聯合報系資料照
徐欣瑩團隊表示，徐欣瑩對柯文哲一直存有感激，兩人更是世代之交，彼此關係良好，「若有機會見面怎麼可能排斥？」。聯合報系資料照

民眾黨創黨主席柯文哲今赴新竹縣輔選，隨行人員指國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩陣營疑似怕與柯同台，不斷打聽「柯文哲走了沒」。徐欣瑩團隊反擊，直指相關說法「完全不是事實」，並強調徐與柯兩人更是世代之交，「若有機會見面怎麼可能排斥？」

2026九合一選舉

柯文哲中秋節赴新竹縣輔選，下午率竹北市長參選人邱臣遠及黨籍議員參選人騎鐵馬，從竹東一路騎往竹北、新豐及湖口，晚間再接續跑中秋活動。

民眾黨隨行人員透露，柯文哲晚間在湖口跑行程時，徐欣瑩陣營人馬不斷私下向活動主辦方詢問「柯文哲走了沒」，看似非常戒備、很怕跟民眾黨同台；相較之下，柯隨後轉往新豐跑攤時巧遇民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，鄭則主動上前與柯握手寒暄。

相關說法曝光後，徐欣瑩團隊澄清，團隊人員在活動開始前、且在柯文哲抵達前，就已經在湖口活動現場，並非等柯離開後才現身；此外，徐欣瑩本人今晚根本未前往湖口，因此不存在刻意錯開柯文哲的情況。

徐欣瑩團隊表示，「放話人士所說完全不是事實，不知意圖為何？」並強調，徐欣瑩對柯文哲一直存有感激，兩人更是世代之交，彼此關係良好，「若有機會見面怎麼可能排斥？」

一場中秋跑攤也意外延伸出藍白隔空交鋒。民眾黨人士指徐陣營打聽「柯文哲走了沒」，徐陣營則反駁，團隊早在活動開始前就已到場，徐欣瑩本人更未赴湖口，雙方各執一詞，也讓原本根本沒碰面的徐、柯兩人，意外成為中秋夜的選戰話題。

徐欣瑩 柯文哲 中秋節 2026九合一選舉

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