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中市交鋒 建國市場成選戰焦點

聯合報／ 記者余采瀅陳敬丰／台中報導
國民黨台中市長參選人江啟臣（中）昨到建國市場，攤商贈送象徵「好彩頭」的白蘿蔔。圖／江啟臣競總提供
國民黨台中市長參選人江啟臣（中）昨到建國市場，攤商贈送象徵「好彩頭」的白蘿蔔。圖／江啟臣競總提供

建國市場成為台中市長選戰民生議題交鋒場，國民黨參選人江啟臣昨天趁中秋連假首日前往拜票，提出市場升級、數位轉型及青年進駐等構想；民進黨參選人何欣純月初走訪建國市場，則主張串聯東區與舊城觀光，讓建國市場成為城市發展節點。

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江啟臣昨天逐攤拜訪建國市場，與攤商、民眾互動，不少民眾搶著合照，還有人送上「愛的抱抱」為他加油。攤商則準備鳳梨、茭白筍、白蘿蔔等應景食材，分別寓意「好運旺旺來」、「事事順利」及「好彩頭」，乾貨攤商更送上榨菜，笑稱要讓他「人氣旺到炸」。

江啟臣表示，傳統市場是庶民經濟重要場域，若未來當選，將編列專案預算改善老舊市場，從採光、通風、空調、環境衛生到周邊停車動線全面升級，打造兼具傳統人情味與現代便利性的採買環境。

他也提出市場數位轉型，包括輔導攤商導入多元支付、網路社群行銷及物流配送，協助傳統老字號適應消費型態改變，拓展年輕客群與線上商機。

江啟臣進一步提出「青年進駐、觀光接軌」構想，鼓勵青年把文創設計及餐飲新概念帶進市場，推動特色市場品牌化，擦亮「台中味」，並促進青銀交流與傳統技藝傳承。

民進黨台中市長參選人何欣純（中）月初走訪建國市場，承諾當選會升級為有觀光特色的市場，串聯舊城區。圖／何欣純競辦提供
民進黨台中市長參選人何欣純（中）月初走訪建國市場，承諾當選會升級為有觀光特色的市場，串聯舊城區。圖／何欣純競辦提供

何欣純本月三日拜訪建國市場時，則將市場定位為台中的「有形寶藏」，認為建國市場規模及生活樣貌可與日本東京築地市場相提並論。她表示，希望透過走進市場，貼近台中人的柴米油鹽，了解市民日常需求。

何欣純主張，未來若當選，將串聯建國市場、東區及周邊觀光亮點，讓市場從單純採買場所，進一步結合生活、文化與觀光，吸引外地甚至國際旅客；同時推動舊城創新，改善市區人行環境，並加速停車空間立體化、地下化。

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